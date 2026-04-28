Ria Ricis Operasi Hidung karena Idap Penyakit Ini Selama 5 Tahun

JAKARTA - YouTuber Ria Ricis tengah menjadi sorotan publik setelah menjalani operasi hidung. Tak hanya soal kecantikan, ibu satu anak ini mengaku memiliki masalah kesehatan serius yang diidapnya selama bertahun-tahun.

Pemilik nama asli Ria Yunita ini mengaku sempat mengalami kesulitan bernapas. Ini karena kondisi tulang hidung yang tidak rata serta adanya polip.

"Sudah dari berapa tahun yang lalu ya, waktu itu dari, sudah lima tahun lebih sebenarnya. Susah bernapas, tulang bengkok, polip, konka," ujar Ria Ricis dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi pada Selasa (28/4/2026).

Awalnya, Ricis hanya berniat untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Namun, setelah melewati pertimbangan matang, ia akhirnya memutuskan untuk memperbaiki bentuk hidungnya.

"Tadinya nggak pengen operasi hidung, tadinya cuma pengen konka dan sinus dan dia punya polip saja kan," tuturnya.