Ria Ricis Operasi Hidung Pakai Tulang Iga: Tadinya Agak Belok

JAKARTA - Ria Yunita atau yang akrab disapa Ria Ricis mengungkap fakta unik di balik prosedur operasi hidung yang ia jalani.

Ria Ricis mengatakan tim dokter menggunakan tulang iga sang YouTuber untuk memperbaiki struktur hidung yang bengkok.

Bukan tanpa alasan, metode ini diambil karena Ricis memiliki masalah kesehatan pada bagian pernapasan yang cukup serius.

"Pakai iga, jadi pakai iga dipindah sedikit memang untuk meluruskan ini kan tadinya agak belok," ujar Ria Ricis dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi pada Selasa (28/4/2026).

Ricis juga mengungkapkan bahwa dirinya saat ini masih dalam masa pemulihan, sehingga bentuk hidungnya terkadang terlihat belum simetris.