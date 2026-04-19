Millen Cyrus Diduga Ubah Gender di KTP, Netizen Larang ke Toilet Perempuan

JAKARTA - Nama Millen Cyrus kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kabar bahwa dirinya diduga telah mengubah data gender di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari warganet.

Kabar tersebut berawal dari unggahan Millen yang memposting foto KTP dirinya dengan riasan wanita. Foto KTP tersebut seolah menunjukkan bahwa dirinya sudah diresmikan negara berjenis kelamin wanita.

“Legal,” tulis Millen di akun Threads.

Meski begitu, keponakan Ashanty ini tak menunjukkan bagian jenis kelamin dari KTP-nya. Namun, foto kartu identitas dengan wajah full riasan ini seolah menunjukkan dirinya sudah diakui sebagai wanita.

Momen Millen Cyrus diduga mengubah gender di KTP-nya ini pun sontak menuai beragam komentar dan kontroversi warganet.

Bahkan, tak sedikit dari mereka memberikan pantangan untuk Millen meskipun dirinya kini sudah sah menjadi wanita.

Warganet ramai-ramai meminta dirinya untuk tetap melakukan beberapa hal sesuai kodrat laki-laki, seperti tidak masuk toilet wanita, hingga tidak beribadah menggunakan hijab ataupun mukena.