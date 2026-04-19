HOME WOMEN LIFE

Millen Cyrus Diduga Ubah Gender di KTP, Netizen Larang ke Toilet Perempuan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |07:36 WIB
JAKARTA - Nama Millen Cyrus kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kabar bahwa dirinya diduga telah mengubah data gender di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari warganet.

Kabar tersebut berawal dari unggahan Millen yang memposting foto KTP dirinya dengan riasan wanita. Foto KTP tersebut seolah menunjukkan bahwa dirinya sudah diresmikan negara berjenis kelamin wanita.

“Legal,” tulis Millen di akun Threads.

Meski begitu, keponakan Ashanty ini tak menunjukkan bagian jenis kelamin dari KTP-nya. Namun, foto kartu identitas dengan wajah full riasan ini seolah menunjukkan dirinya sudah diakui sebagai wanita.

Momen Millen Cyrus diduga mengubah gender di KTP-nya ini pun sontak menuai beragam komentar dan kontroversi warganet.

Bahkan, tak sedikit dari mereka memberikan pantangan untuk Millen meskipun dirinya kini sudah sah menjadi wanita.

Warganet ramai-ramai meminta dirinya untuk tetap melakukan beberapa hal sesuai kodrat laki-laki, seperti tidak masuk toilet wanita, hingga tidak beribadah menggunakan hijab ataupun mukena.

Viral! Wamenbud Giring Ganesha Nyanyi Bareng Musisi Jalanan Pakai Seragam Dinas
Arti Justice Collaborator dan Whistleblower, Istilah Viral di Kasus Dugaan Pelecehan Seksual FH UI
Go Public! Potret Mesra Na Daehoon dan Diva Azurra
Momen Kocak Akad Nikah, Wali Salah Ucap hingga Sebut 'Anak Kambing Saya'
Viral! Dedi Mulyadi Sarankan Gen Z Nikah di KUA, Langsung Fokus Beli Rumah
Denise Chariesta Liburan ke Turki, Netizen Ungkit Masa Lalu Open Donasi untuk Biaya Lahiran
