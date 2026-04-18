Viral! Wamenbud Giring Ganesha Nyanyi Bareng Musisi Jalanan Pakai Seragam Dinas

JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) sekaligus vokalis band Nidji, Giring Ganesha, viral di media sosial. Ia terlihat bernyanyi bersama musisi jalanan di kawasan Kota Tua, Jakarta.

Momen tersebut ramai diperbincangkan setelah diunggah oleh akun Instagram @institutmusikjalanan pada 8 April 2026. Dalam video itu, Giring tampak mengenakan seragam dinas berwarna krem sambil bernyanyi diiringi alunan musik dari para musisi jalanan.

Ia membawakan lagu hits Nidji, “Hapus Aku”, dengan penuh energi, layaknya tampil di panggung konser. Ratusan pengunjung Kota Tua terlihat mengerumuni lokasi dan ikut bernyanyi bersama. Sejumlah pengunjung juga mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel mereka.

Berdasarkan keterangan dalam unggahan Institut Musik Jalanan (IMJ), kehadiran Giring di Kota Tua bukan sekadar hiburan. Ia disebut tengah menjalankan agenda kerja untuk menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kebudayaan dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kebudayaan.

“Momen mahal dan berkesan. Wamenbud @giring diminta memberikan kelas pertunjukan musik ruang publik secara langsung di titik ruang ekspresi kawan-kawan musisi jalanan Kota Tua Jakarta,” tulis IMJ dalam keterangannya.