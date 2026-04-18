Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Wamenbud Giring Ganesha Nyanyi Bareng Musisi Jalanan Pakai Seragam Dinas

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |07:45 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) sekaligus vokalis band Nidji, Giring Ganesha, viral di media sosial. Ia terlihat bernyanyi bersama musisi jalanan di kawasan Kota Tua, Jakarta.

Momen tersebut ramai diperbincangkan setelah diunggah oleh akun Instagram @institutmusikjalanan pada 8 April 2026. Dalam video itu, Giring tampak mengenakan seragam dinas berwarna krem sambil bernyanyi diiringi alunan musik dari para musisi jalanan.

Ia membawakan lagu hits Nidji, “Hapus Aku”, dengan penuh energi, layaknya tampil di panggung konser. Ratusan pengunjung Kota Tua terlihat mengerumuni lokasi dan ikut bernyanyi bersama. Sejumlah pengunjung juga mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel mereka.

Berdasarkan keterangan dalam unggahan Institut Musik Jalanan (IMJ), kehadiran Giring di Kota Tua bukan sekadar hiburan. Ia disebut tengah menjalankan agenda kerja untuk menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kebudayaan dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kebudayaan.

“Momen mahal dan berkesan. Wamenbud @giring diminta memberikan kelas pertunjukan musik ruang publik secara langsung di titik ruang ekspresi kawan-kawan musisi jalanan Kota Tua Jakarta,” tulis IMJ dalam keterangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ASN Pengamen Giring Ganesha Viral
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement