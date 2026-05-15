4 Buah Sehat dengan Kandungan Gula Rendah, Cocok untuk Diet!

KONSUMSI buah menjadi salah satu cara sederhana untuk mendukung pola hidup sehat. Namun, tidak semua buah memiliki kandungan gula yang rendah.

Bagi sebagian orang, terutama yang sedang menjalani diet atau menjaga kadar gula darah, memilih buah dengan kandungan gula lebih sedikit bisa menjadi pilihan yang lebih aman dan menyehatkan. Meski rendah gula, deretan buah ini tetap kaya vitamin, serat, dan nutrisi penting yang baik untuk tubuh.

Berikut 4 Buah Sehat dengan Kandungan Gula Rendah:

1. Stroberi

Stroberi termasuk buah rendah gula yang kaya akan vitamin C dan antioksidan. Dalam satu cangkir stroberi, kandungan gulanya relatif kecil dibanding buah lain.

Selain itu, stroberi juga tinggi serat. Hal ini membuat stroberi bisa membantu menjaga rasa kenyang lebih lama.

2. Alpukat

Selain stroberi, alpukat juga ternyata masuk daftar buah sehat dengan kandungan gula rendah. Bahkan, alpukat hampir tidak mengandung gula.

Buah ini justru kaya lemak sehat yang baik untuk jantung. Alpukat juga membantu mengontrol kadar gula darah dan cocok dikonsumsi sebagai menu diet.