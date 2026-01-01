Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Waspada Virus 'Super Flu', Begini Cara Tingkatkan Imunitas Tubuh dengan Sayuran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |13:20 WIB
Waspada Virus 'Super Flu', Begini Cara Tingkatkan Imunitas Tubuh dengan Sayuran
Waspada Virus 'Super Flu', Begini Cara Tingkatkan Imunitas Tubuh dengan Sayuran (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Masyarakat diminta tetap waspada terhadap virus influenza A(H3N2) subclade K atau yang kerap disebut “super flu”. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa hingga akhir Desember 2025, kondisi influenza subclade K di Indonesia masih terkendali dan tidak menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi dibandingkan clade maupun subclade influenza lainnya.

Meski demikian, penerapan pola hidup sehat tetap penting dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh. Mulai dari rutin berolahraga hingga mengonsumsi makanan bergizi, termasuk sayuran yang kaya vitamin, mineral, dan serat, guna membantu meningkatkan imunitas tubuh agar tidak mudah terpapar virus.

Sayuran dikenal memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Namun, tidak sedikit orang yang masih bingung bagaimana cara mengonsumsinya agar manfaatnya optimal untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Berikut beberapa tips mengolah dan mengonsumsi sayuran untuk menjaga imunitas tubuh, melansir GoodRx Health:

1. Memanggang Sayuran
Memanggang sayuran bisa menjadi alternatif sehat untuk menikmati hidangan bergizi. Metode ini tidak memerlukan banyak minyak sehingga kandungan nutrisinya tetap terjaga. Sayuran panggang juga bisa dipadukan dengan sumber protein seperti ayam atau daging panggang agar menu lebih seimbang dan mengenyangkan.

2. Diolah Menjadi Sup Sayuran
Sup sayuran merupakan pilihan tepat untuk mengonsumsi beragam jenis sayur dalam satu sajian. Sayuran seperti wortel, buncis, kentang, dan brokoli dapat dimasukkan ke dalam kaldu hangat yang menyehatkan sekaligus membantu menjaga hidrasi tubuh.

