Buah yang Harus Dimakan saat Badan Mulai Enggak Fit (Foto: Freepik)

JAKARTA - Makanan dapat membantu proses pemulihan ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, seperti flu, batuk, pilek, atau demam. Salah satu jenis makanan yang baik dikonsumsi saat kondisi tersebut adalah buah-buahan, karena kaya nutrisi dan memiliki sifat yang menenangkan tubuh.

Buah-buahan tidak hanya mudah dicerna ketika nafsu makan menurun, tetapi juga mengandung vitamin, mineral, serta antioksidan yang membantu memperkuat sistem imun. Berikut ini beberapa buah yang dapat membantu tubuh merasa lebih baik saat sakit:

Jeruk dan Buah-buahan Citrus

Buah-buahan seperti jeruk, anggur, dan lemon kaya akan vitamin C yang dikenal mampu mendukung sistem kekebalan tubuh. Vitamin C membantu tubuh merespons infeksi serta meringankan gejala flu atau pilek.

Selain itu, buah citrus juga mengandung antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan dan mempercepat proses pemulihan tubuh.

Nanas

Nanas tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mengandung bromelain, yaitu enzim alami yang dapat membantu meredakan batuk dan radang tenggorokan. Bromelain memiliki sifat antiinflamasi ringan yang membantu mengurangi gejala pernapasan.