Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Buah yang Harus Dimakan saat Badan Mulai Enggak Fit

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |09:45 WIB
Buah yang Harus Dimakan saat Badan Mulai Enggak Fit
Buah yang Harus Dimakan saat Badan Mulai Enggak Fit (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Makanan dapat membantu proses pemulihan ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, seperti flu, batuk, pilek, atau demam. Salah satu jenis makanan yang baik dikonsumsi saat kondisi tersebut adalah buah-buahan, karena kaya nutrisi dan memiliki sifat yang menenangkan tubuh.

Buah-buahan tidak hanya mudah dicerna ketika nafsu makan menurun, tetapi juga mengandung vitamin, mineral, serta antioksidan yang membantu memperkuat sistem imun. Berikut ini beberapa buah yang dapat membantu tubuh merasa lebih baik saat sakit:

Jeruk dan Buah-buahan Citrus

Buah-buahan seperti jeruk, anggur, dan lemon kaya akan vitamin C yang dikenal mampu mendukung sistem kekebalan tubuh. Vitamin C membantu tubuh merespons infeksi serta meringankan gejala flu atau pilek.

Selain itu, buah citrus juga mengandung antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan dan mempercepat proses pemulihan tubuh.

Nanas

Nanas tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mengandung bromelain, yaitu enzim alami yang dapat membantu meredakan batuk dan radang tenggorokan. Bromelain memiliki sifat antiinflamasi ringan yang membantu mengurangi gejala pernapasan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/482/3195117/diet-CPfM_large.jpg
8 Buah yang Aman Buat Orang Diet, Rendah Gula!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/298/3193000/sayuran-Y2W3_large.jpg
Waspada Virus 'Super Flu', Begini Cara Tingkatkan Imunitas Tubuh dengan Sayuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/482/3191673/buah-6b5c_large.jpg
5 Buah yang Tinggi Vitamin C, Bagus Buat Imun Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/482/3190092/berry-3fVF_large.jpg
Buah Jeruk vs Beri, Lebih Sehat Mana? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/629/3164599/anak-5bOa_large.jpg
5 Trik Biasakan Anak Doyan Makan Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/298/3164596/anak-clEg_large.jpg
Tips agar Anak Doyan Sayur dan Tidak Jajan Sembarangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement