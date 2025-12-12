Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Konten Kreator Resbob Bikin Heboh Usai Hina Suku Sunda dan Viking dengan Kata-Kata Kasar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |18:57 WIB
Viral! Konten Kreator Resbob Bikin Heboh Usai Hina Suku Sunda dan Viking dengan Kata-Kata Kasar
Viral! Konten Kreator Resbob Bikin Heboh Usai Hina Suku Sunda dan Viking dengan Kata-Kata Kasar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Konten kreator bernama Resbob atau Adimas Firdaus tengah menjadi sorotan publik setelah diduga melontarkan ujaran kebencian bernada SARA terhadap Suku Sunda dan menyinggung suporter Viking Persib dalam sebuah siaran langsung (live streaming). Potongan video yang beredar memperlihatkan dirinya mengucapkan kata-kata kasar yang memicu kemarahan warganet.

Adimas Firdaus, yang dikenal dengan nama Resbob, merupakan kakak dari YouTuber Muhammad Jannah atau Bigmo. Ia aktif sebagai konten kreator dan kerap tampil dengan gaya barbar melalui kanal YouTube-nya, Rgbgob. Namun, jejak digitalnya memang sering diwarnai aksi-aksi kontroversial, termasuk pernyataannya kali ini yang dianggap menyinggung identitas etnis tertentu.

Wagub Jabar Geram, Minta Polisi Bertindak

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, turut angkat bicara dan menyayangkan tindakan tersebut. Ia menegaskan bahwa ujaran bernuansa SARA semacam ini tidak dapat ditoleransi.

“Kami meminta pihak kepolisian untuk memproses serta menangkap pemilik akun Resbob karena telah menyatakan ujaran kebencian terhadap Suku Sunda,” ujar Erwan dalam keterangannya.

Pernyataan dari pemerintah daerah ini memperlihatkan betapa seriusnya dampak dari perkataan tersebut, mengingat SARA menjadi isu sensitif yang berpotensi memicu konflik sosial.

Reaksi Publik: Kecewa dan Tersinggung

Warganet, khususnya masyarakat Sunda dan pendukung Persib, menyampaikan kekecewaan mendalam atas pernyataan Resbob. Banyak yang menilai tindakan itu sebagai bentuk pelecehan identitas dan provokasi yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang figur publik.

Berbagai komentar di media sosial menuntut agar polisi segera menyelidiki dan mengambil langkah hukum untuk mencegah dampak yang lebih luas, sekaligus memberi efek jera terhadap penyebaran ujaran kebencian di dunia digital.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Topik Artikel :
Suku Sunda Viking SARA Resbob Viral
