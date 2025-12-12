Viral! Voice Notes Terakhir Ervina Korban Kebakaran Terra Drone

JAKARTA – Beredar sebuah rekaman Voice Notes Terakhir milik Ervina, salah satu Korban Kebakaran Terra Drone. Ervina termasuk di antara 22 korban tewas dalam kebakaran hebat Gedung Terra Drone.

Kabar kepergian Ervina meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sang kakak, Anggraini, mengatakan keluarga sama sekali tidak menyangka Ervina menjadi salah satu korban meninggal dunia.

Menurut Anggraini, adiknya telah bekerja di perusahaan itu selama satu tahun. Ia mengungkapkan bahwa sebelum kebakaran terjadi, Ervina masih sempat mengirim pesan suara ke grup WhatsApp keluarga.

“Awalnya saya nggak tahu. Terus saya dikasih tahu sama adik saya, kalau itu kantor tempat Vina bekerja," ujar Anggraini saat ditemui, Rabu 10 Desember 2025.

Dalam rekaman tersebut, terdengar suara Ervina yang panik saat terjebak di lantai atas bersama rekan-rekannya. Ia disebut sudah dalam kondisi pasrah karena kepulan asap dan kobaran api semakin besar.

"Aduh gue udah nggak tahu lagi, napas gue udah sesak,’ begitu suara Vina di pesan suara itu," tutur Anggraini dengan suara bergetar mengenang rekaman terakhir adiknya.

Rekaman yang beredar itu kini memicu haru sekaligus kemarahan warganet, yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan gedung dan keselamatan karyawan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)