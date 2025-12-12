Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Voice Notes Terakhir Ervina Korban Kebakaran Terra Drone

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |14:36 WIB
Viral! Voice Notes Terakhir Ervina Korban Kebakaran Terra Drone
Viral! Voice Notes Terakhir Ervina Korban Kebakaran Terra Drone (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Beredar sebuah rekaman Voice Notes Terakhir milik Ervina, salah satu Korban Kebakaran Terra Drone. Ervina termasuk di antara 22 korban tewas dalam kebakaran hebat Gedung Terra Drone.

Kabar kepergian Ervina meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sang kakak, Anggraini, mengatakan keluarga sama sekali tidak menyangka Ervina menjadi salah satu korban meninggal dunia.

Menurut Anggraini, adiknya telah bekerja di perusahaan itu selama satu tahun. Ia mengungkapkan bahwa sebelum kebakaran terjadi, Ervina masih sempat mengirim pesan suara ke grup WhatsApp keluarga.

“Awalnya saya nggak tahu. Terus saya dikasih tahu sama adik saya, kalau itu kantor tempat Vina bekerja," ujar Anggraini saat ditemui, Rabu 10 Desember 2025.

Dalam rekaman tersebut, terdengar suara Ervina yang panik saat terjebak di lantai atas bersama rekan-rekannya. Ia disebut sudah dalam kondisi pasrah karena kepulan asap dan kobaran api semakin besar.

"Aduh gue udah nggak tahu lagi, napas gue udah sesak,’ begitu suara Vina di pesan suara itu," tutur Anggraini dengan suara bergetar mengenang rekaman terakhir adiknya.

Rekaman yang beredar itu kini memicu haru sekaligus kemarahan warganet, yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan gedung dan keselamatan karyawan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189411/istana-AnhX_large.jpg
Viral! Cowok Ini Bikin Istana Hello Kitty Seharga Rp1,3 Miliar untuk Melamar Kekasihnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/629/3189323/viral-XmDM_large.jpg
Heboh Bayi 1 Bulan Diajak Mandi Bola ke Playground, Netizen: Pentingnya Jadi Ibu yang Berilmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189319/viral-CsJj_large.jpg
Viral! Pasangan Lansia Gelar Resepsi Pernikahan Pakai Gaun ala Princess
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189118/viral-JrvU_large.jpg
Viral! Istri Kedua Diserang Netizen, Istri Sah Malah Membela: Dia Tidak Pantas Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/612/3189093/viral-k6xc_large.jpg
Viral! Pengantin Ini Akad Nikah di Bawah Air Terjun, Netizen: Enggak Takut Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188836/banjir-Jcdu_large.jpg
Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement