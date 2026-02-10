Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tante Kenang Sosok Sheyna Bocah yang Ditabrak di Singapura: Suka Memuji

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |07:59 WIB
Tante Kenang Sosok Sheyna Bocah yang Ditabrak di Singapura: Suka Memuji
Tante Kenang Sosok Sheyna Bocah yang Ditabrak di Singapura: Suka Memuji. (Foto: Nico Prayoga/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepergian Sheyna, bocah berusia enam tahun Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kecelakaan di Singapura, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Di mata sang tante yaitu Rara, Sheyna bukan hanya keponakan tetapi sudah dianggap seperti anak sendiri.

Rara mengungkap, Sheyna merupakan sosok yang sangat baik, pintar, ceria, dan menenangkan. Sifatnya membuat banyak orang mudah menyayanginya meskipun baru mengenal. 

“Sheyna anak yang sangat baik, pintar, ceria, menenangkan, sehingga banyak yang sayang walaupun baru pertama kali ketemu,” ujar Rara saat dihubungi iNews Media Group, Senin (9/2/2026).

Salah satu hal yang paling diingat Rara dalam mengenang Almarhumah keponakannya tersebut adalah kebiasaan Sheyna yang sering memberikan pujian kepada orang-orang di sekitarnya. 

“Yang paling saya ingat itu Sheyna selalu suka memuji orang. Anaknya sangat baik dan ceria,” tuturnya.

Ternyata Rara dan Sheyna juga memiliki kenangan terakhir sebelum insiden tersebut terjadi. Rara sempat bertemu korban sebelum korban dan keluarganya berangkat ke Singapura.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200619//kecelakaan_lalu_lintas-c7OV_large.jpg
Tragis! Pelajar Tewas Terperosok Jalan Berlubang di Matraman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/25/3200426//bocah_6_tahun-FBZl_large.jpg
Kronologis Kecelakaan Bocah 6 Tahun asal Indonesia di Singapura hingga Meninggal Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/25/3200419//bocah_6_tahun-DxN9_large.jpg
Pemakaman Sheyna Bocah 6 Tahun yang Tertabrak di Singapura Diiringi Tangis Keluarga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200402//kecelakaan_di_tol_jagorawi-XyQ7_large.jpg
Honda City dan Mobil Boks Kecelakaan di Tol Jagorawi, Sopir Diduga Ngantuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/25/3200382//suasana_duka_selimuti_pemakaman_bocah_6_tahun_yang_tewas_tertabrak_di_singapura-lGPX_large.jpg
Suasana Duka Selimuti Pemakaman Bocah 6 Tahun yang Tewas Tertabrak di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/25/3200380//kecelakaan-n4Wv_large.jpg
Bocah 6 Tahun Diduga Turis Asal Indonesia Meninggal Dunia Usai Tertabrak di Singapura
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement