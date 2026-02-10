Tante Kenang Sosok Sheyna Bocah yang Ditabrak di Singapura: Suka Memuji

JAKARTA - Kepergian Sheyna, bocah berusia enam tahun Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kecelakaan di Singapura, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Di mata sang tante yaitu Rara, Sheyna bukan hanya keponakan tetapi sudah dianggap seperti anak sendiri.

Rara mengungkap, Sheyna merupakan sosok yang sangat baik, pintar, ceria, dan menenangkan. Sifatnya membuat banyak orang mudah menyayanginya meskipun baru mengenal.

“Sheyna anak yang sangat baik, pintar, ceria, menenangkan, sehingga banyak yang sayang walaupun baru pertama kali ketemu,” ujar Rara saat dihubungi iNews Media Group, Senin (9/2/2026).

Salah satu hal yang paling diingat Rara dalam mengenang Almarhumah keponakannya tersebut adalah kebiasaan Sheyna yang sering memberikan pujian kepada orang-orang di sekitarnya.

“Yang paling saya ingat itu Sheyna selalu suka memuji orang. Anaknya sangat baik dan ceria,” tuturnya.

Ternyata Rara dan Sheyna juga memiliki kenangan terakhir sebelum insiden tersebut terjadi. Rara sempat bertemu korban sebelum korban dan keluarganya berangkat ke Singapura.