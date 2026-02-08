Kronologis Kecelakaan Bocah 6 Tahun asal Indonesia di Singapura hingga Meninggal Dunia

JAKARTA - Kronologis kecelakaan yang menimpa bocah asal Indonesia di Sigapura menjadi perhatian. Sheyna yang berusia 6 tahun itu meninggal dunia saat tengah bersama ibunya.

Mengutip dari The Strait Times, Minggu (8/2/2026), kecelakaan itu melibatkan sebuah mobil dan dua pejalan kaki yang di antaranya Sheyna Lashira Smaradiani (6 tahun) dan ibunya yang berusia 31 tahun. Sementara lokasi dan waktu terjadi di sepanjang South Bridge Road sekitar pukul 11.50 pagi.

Keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit, namun nyawa Sheyna tidak terselamatkan saat sampai di rumah sakit.

Menurut suratkabar berbahasa Mandarin Lianhe Zaobao, ibu dan anak perempuan itu adalah wisatawan dari Indonesia. Ditambahkan bahwa insiden tersebut terjadi di tempat parkir di sebelah Kuil Relik Gigi Buddha.