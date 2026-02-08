HOME WOMEN TRAVEL

Pemakaman Sheyna Bocah 6 Tahun yang Tertabrak di Singapura Diiringi Tangis Keluarga 

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |16:14 WIB
Pemakaman Sheyna Bocah 6 Tahun yang Tertabrak di Singapura Diiringi Tangis Keluarga. (Foto: Niko Prayoga)
JAKARTA - Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Sheyna Lashira Smaradiani. Bocah berusia enam tahun yang meninggal akibat tertabrak mobil di Singapura tiba di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Minggu (7/2/2026) siang. 

Berdasarkan pantauan di lokasi, Jenazah Sheyna tiba di pemakaman sekitar pukul 11.20 WIB. Puluhan keluarga dan kerabat dekat tampak mengiringi jenazah Sheyna menuju peristirahatan terakhirnya sambil membawa foto Sheyna sebagai kenangan terakhir mereka. Tangis keluarga memuncak saat jenazah Sheyna akan dikeluarkan dari kurung batang dan dimakamkan. 

Bocah 6 Tahun

(Keluarga tak kuasa menahan kepergian Syena, bocah 6 tahun yang mengalami kecelakaan di Singapura. Foto: Niko Prayoga) 

Apalagi ayah korban, Ashar Ardianto yang masih tidak menyangka akan kehilangan putrinya tak kuasa membendung kesedihannya. Ia terlihat menangis histeris saat jenazah anaknya mulai diturunkan ke liang lahat dimulai.

Teman serta keluarga Ashar juga turut memberikan dukungan moral agar dia tetap kuat dengan menepuk pundak Ashar dan mengucapkan belasungkawa atas kepergian putri tercintanya. 

 

