Bocah 6 Tahun Diduga Turis Asal Indonesia Meninggal Dunia Usai Tertabrak di Singapura

Bocah 6 Tahun Diduga Turis Asal Indonesia Meninggal Dunia Usai Tertabrak di Singapura. (Foto: The Straits Times)

JAKARTA - Seorang bocah perempuan berusia enam tahun yang diduga merupakan turis asal Indonesia meninggal dunia. Bocah tersebut meninggal akibat tertabrak kendaraan di kawasan Chinatown, Singapura.

Melansir The Straits Times, Minggu (8/2/2026) kecelakaan tersebut terkadi pada Jumat (6/2/2026). Melibatkan sebuah mobil dan seorang pejalan kaki di sepanjang South Bridge Road sekitar pukul 11.50 waktu setempat.

Polisi menyatakan korban dan seorang wanita dewasa kemudian dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawa sang bocah tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit.

Menurut suratkabar berbahasa Mandarin Lianhe Zaobao, pasangan ibu dan anak perempuan itu merupakan wisatawan asal Indonesia. Disebutkan pula bahwa insiden tersebut terjadi di area parkir di sebelah Kuil Relik Gigi Buddha.