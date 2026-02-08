Suasana Duka Selimuti Pemakaman Bocah 6 Tahun yang Tewas Tertabrak di Singapura

JAKARTA - Suasana duka menyelimuti area pemakaman TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan siang ini. Puluhan pelayat yang terdiri dari keluarga besar, kerabat, hingga rekan orangtua dari bocah berusia 6 tahun yang meninggal akibat tertabrak mobil di Singapura telah berkumpul untuk mengantarkan kepergian bocah tersebut.

Diketahui, bocah berusia 6 tahun yang meninggal dunia akibat tertabrak mobil di Singapura itu bernama Sheyna Lashira Smaradiani. Berdasarkan pantauan di lokasi sejak pukul 10.40 WIB tenda duka dan kursi lipat telah disiapkan oleh petugas.

Lokasi pemakaman juga mulai dipadati oleh para pelayat yang merupakan kerabat dan keluarga korban. Mereka datang datang dengan pakaian bernuansa gelap sambil membawa bunga dan air mawar untuk ditabur di pemakaman.

Saat ini, kerumunan pelayat dari keluarga dan kerabat korban masih terus berdatangan dan menunggu kedatangan jenazah dari rumah duka.

Sebelumnya diberitakan bahwa Seorang bocah berusia enam tahun yang diduga turis asal Indonesia meninggal akibat tertabrak di Chinatown Singapura pada Jumat (6/2/2026).