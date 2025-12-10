Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Perbedaan Manfaat Konsumsi Salmon vs Ayam yang Perlu Diketahui 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |11:51 WIB
Perbedaan Manfaat Konsumsi Salmon vs Ayam yang Perlu Diketahui 
Perbedaan Konsumsi Salmon vs Ayam, Ternyata Beda Manfaat. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Salmon dan ayam memang sama-sama dikenal sebagai sumber protein yang baik untuk tubuh. Dua jenis protein ini juga sering dikonsumsi banyak orang karena mudah ditemukan.

Meski sama-sama mudah diolah dan punya manfaat kesehatan, namun masih banyak yang sering mempertanyakan mana di antara keduanya yang lebih sehat?

Dilansir dari artikel Verywell Health, Rabu (10/12/2025), salmon ternyata baik untuk mengurangi peradangan hingga mendukung fungsi otak. Ikan berlemak ini kaya omega-3 EPA dan DHA, lemak sehat yang terkenal membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi peradangan, hingga mendukung fungsi otak.

Tak hanya itu, salmon juga penuh vitamin D, vitamin B12, dan mineral penting yang membantu menjaga energi, kesehatan tulang, dan metabolisme tubuh. Kandungannya yang lengkap membuat salmon sering disebut sebagai superfood yang punya nilai lebih dibanding protein hewani lain.

Sementara itu, ayam terutama bagian dada tanpa kulit memiliki keunggulan sebagai sumber protein rendah lemak dan rendah kalori. Tak heran makanan ini sering dijadikan andalan bagi yang sedang diet, membentuk otot, atau sekedar ingin makan kenyang tanpa khawatir kalori berlebih.

Halaman:
1 2
      
