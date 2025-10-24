Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Istri Diceraikan Usai Suami Tembus P3K, Bupati Aceh Turun Tangan!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |11:01 WIB
Viral Istri Diceraikan Usai Suami Tembus P3K, Bupati Aceh Turun Tangan!
Viral Istri Diceraikan Usai Suami Tembus P3K, Bupati Aceh Turun Tangan! (Foto: fatimah.abdi.963)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini publik dihebohkan dengan kisah seorang suami di Kabupaten Aceh Singkil yang menceraikan istrinya usai resmi dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kisah sang istri, Imelda Safitri ini viral di media sosial dan kini menjadi perhatian warganet.

Bahkan, di tengah viralnya peristiwa itu, Bupati Aceh, Iskandar Usman Al Farlaky pun turun tangan. Ia menyambangi kediaman Fitri pada Kamis, 23 Oktober 2025. 

Dari akun Instagram @fatimah.abdi.963, Fitri berada di kediamannya yang nampak sederhana bersama putrinya. Bupati Iskandar pun ingin memastikan kondisi korban sekaligus menunjukkan kepedulian pemerintah daerah.

Tampak Bupati Iskandar berbincang dengan Fitri dan juga melihat kehidupan wanita tersebut di rumahnya yang sederhana. Sebagai informasi, Fitri dan anak-anaknya pindah ke Mukek, Aceh Selatan, dan kini berjualan gorengan sebagai mata pencariannya.

Menurut keterangan, Bupati Iskandar pun sudah memecat mantan suami Fitri dan tidak lagi menjadi pegawai P3K.

 

Halaman:
1 2
      
