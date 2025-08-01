Mitos vs Fakta? Skincare Mahal Lebih Efektif

PERAWATAN kulit seperti skincare dengan harga yang cenderung mahal sering dianggap lebih efektif dan berkualitas dibandingkan produk dengan harga yang lebih murah atau terjangkau.

Anggapan ini berkembang seiring dengan persepsi bahwa harga mencerminkan kualitas. Tak jarang, skincare high-end yang dikemas mewah dan dipromosikan oleh selebriti ternama dianggap masyarakat mampu memberikan hasil lebih cepat dan signifikan.

Soal skincare mahal lebih efektif dibanding yang murah, kira-kira mitos atau fakta ya?

Dr. Oky Pratama, M.Biomed (AAAM), MARS., seorang dokter kecantikan sekaligus pemilik Benings Clinic menjelaskan bahwa anggapan mengenai skincare mahal pasti lebih efektif masih menjadi perdebatan. Menurutnya, tidak selamanya harga mencerminkan hasil.

“Bisa dikatakan mitos jika skincare mahal dikatakan sudah pasti efektif, tapi tidak bisa disalahkan juga,” ujar dr. Oky Pratama, M.Biomed (AAAM), MARS. kepada Okezone.

dr. Oky juga menjelaskan bahwa kualitas suatu produk skincare tidak semata-mata ditentukan oleh harga. Menurutnya, harga yang tinggi belum tentu menjamin hasil yang maksimal, begitu pula sebaliknya. Produk yang baik adalah produk yang memiliki kandungan tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi kulit masing-masing individu.

“Produk yang bagus dan berkualitas adalah produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan kulit,” tegas dr. Oky Pratama, M.Biomed (AAAM), MARS. Ia menegaskan bahwa produk skincare yang bagus bukan berarti harus mahal, melainkan harus tepat dan sesuai dengan kondisi kulit penggunanya.