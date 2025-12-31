Tips Makeup, 5 Langkah Sederhana Cocok untuk Pesta Tahun Baru maupun di Rumah Saja

JAKARTA - Tahun baru tinggal hitungan jam. Biasanya momen pergantian tahun itu berkesempatan kumpul-kumpul dengan orang-orang terdekat dan tersayang.

Meski hanya di rumah saja, tidak ada salahnya memakai makeup untuk menyambut tahun baru dan selfie bersama keluarga tercinta.

Berikut ini tips makeup sederhana, namun tetap terlihat cantik, sebagaimana dilansir dari Times of India, Rabu (31/12/2025).

1. Alas Bedak

Hal mendasar adalah alas bedak yang sempurna dan tahan lama untuk tampilan maksimal. Pilih alas bedak yang tahan lama tetapi juga ringan. Pastikan kamu melapisi alas bedak dengan sedikit bedak tabur transparan.

2. Lipstik Natural

Lipstik memegang peranan penting dalam look secara keseluruhan. Pilih lipstik yang tahan lama dan tidak luntur. Sehingga tetap awet meski makan atau minum.