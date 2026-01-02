Tips Makeup Flawless Anti Nge-crack dan Cakey

JAKARTA - Tampilan makeup yang flawless tentu menjadi dambaan banyak orang. Namun, tak jarang hasil riasan justru terlihat crack, cakey, atau tidak merata akibat kesalahan dalam pengaplikasian alas bedak.

Saat ini, produk alas bedak hadir dalam beragam jenis dan formula, mulai dari foundation, skin tint, BB cream, hingga tinted moisturizer. Masing-masing memiliki fungsi dan cara pakai yang berbeda. Jika tidak diaplikasikan dengan tepat, hasil makeup pun bisa jauh dari harapan.

Dikutip dari Elle, penata rias profesional Katie Jane Hughes mengungkapkan bahwa kunci utama makeup flawless bukan terletak pada produk mahal, melainkan pada skin preparation atau persiapan kulit.

“Memastikan kulit sehat dan terhidrasi dapat membantu menciptakan dasar makeup yang jauh lebih baik,” ujar Hughes.

Persiapan kulit dimulai dari membersihkan wajah agar bebas dari kotoran dan minyak. Setelah itu, lanjutkan dengan penggunaan skincare yang sesuai dengan jenis kulit sebelum mengaplikasikan alas bedak.