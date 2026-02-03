Komnas PA Siapkan Psikolog untuk Anak Virgoun

JAKARTA – Inara Rusli dan Virgoun kembali terlibat konflik setelah adanya aduan soal dugaan pengambilan paksa anak ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada 30 Januari silam.

Ketua Komnas PA, Agustinus Sirait, menegaskan pihaknya sudah melayangkan surat panggilan klarifikasi terhadap Virgoun pada hari ini, Selasa (3/2/2026).

Namun, pemeriksaan itu terpaksa ditunda karena Virgoun mendadak batal mendatangi kantor Komnas PA yang terletak di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Kalau konflik ini berkepanjangan setiap hari ada di media, itu kan memengaruhi psikis anak," kata Agustinus Sirait di kantornya hari ini.

Agustinus mengatakan pihaknya akan menjadwalkan ulang panggilan klarifikasi terhadap sang musisi pada pekan depan.