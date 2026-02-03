Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Komnas PA Siapkan Psikolog untuk Anak Virgoun

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |16:36 WIB
Komnas PA Siapkan Psikolog untuk Anak Virgoun
Komnas PA Siapkan Psikolog untuk Anak Virgoun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Inara Rusli dan Virgoun kembali terlibat konflik setelah adanya aduan soal dugaan pengambilan paksa anak ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada 30 Januari silam.

Ketua Komnas PA, Agustinus Sirait, menegaskan pihaknya sudah melayangkan surat panggilan klarifikasi terhadap Virgoun pada hari ini, Selasa (3/2/2026).

Namun, pemeriksaan itu terpaksa ditunda karena Virgoun mendadak batal mendatangi kantor Komnas PA yang terletak di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Kalau konflik ini berkepanjangan setiap hari ada di media, itu kan memengaruhi psikis anak," kata Agustinus Sirait di kantornya hari ini.

Agustinus mengatakan pihaknya akan menjadwalkan ulang panggilan klarifikasi terhadap sang musisi pada pekan depan.

Halaman:
1 2
      
