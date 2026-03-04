HOME WOMEN TRAVEL

Resor Mewah di Dubai Kena Rudal, Pasangan yang Lagi Bulan Madu Ketakutan 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |13:25 WIB
JAKARTA - Sepasang suami istri asal Inggris, Matthew McGinn (42) dan Layla Hamood (41), mengalami momen mencekam saat berbulan madu di Dubai. Keduanya menginap di resor mewah Fairmont The Palm ketika sebuah rudal dilaporkan menghantam area dekat hotel tersebut.

Insiden itu terjadi pada Sabtu (28/2/2026), di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat ledakan besar dan kobaran api muncul di area tak jauh dari hotel.

Pasangan tersebut berada di kamar yang menghadap langsung ke lokasi dampak, sekitar 75 kaki dari titik benturan. Dalam rekaman, Layla terdengar berulang kali mengatakan, “We’ve been hit, we’ve been hit,” sambil memperlihatkan asap dan api dari jendela kamar. Puing serta pecahan kaca bahkan dilaporkan jatuh hingga ke balkon hotel mereka.

Awalnya, hari pertama bulan madu mereka berjalan santai. Namun hanya beberapa menit setelah kembali ke kamar, ledakan besar terdengar dan situasi berubah drastis.

McGinn mengatakan dirinya langsung membawa istri dan anaknya keluar kamar untuk menjauh dari lokasi terdampak. Mereka memilih bergerak cepat karena khawatir akan adanya serangan lanjutan.

