Momen Kocak Akad Nikah, Wali Salah Ucap hingga Sebut 'Anak Kambing Saya'

JAKARTA – Prosesi akad nikah biasanya berlangsung khidmat dan penuh haru. Namun, rasa gugup terkadang membuat suasana berubah menjadi tak terduga, bahkan mengundang tawa. Video ini diunggah oleh akun TikTok TikTok @kekeuu dan telah ditonton hampir satu juta kali.

Seperti yang terjadi dalam sebuah video viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang wali yang tengah menikahkan putrinya justru salah ucap saat melafalkan ijab kabul.

Bukannya menyebut “anak saya”, ia tanpa sengaja mengatakan, “saya nikahkan engkau kepada anak kambing saya”.

Ucapan itu sontak membuat suasana yang semula tegang berubah menjadi riuh. Para saksi dan tamu yang hadir tampak terkejut sekaligus menahan tawa mendengar kekeliruan tersebut.

Diduga, rasa gugup menjadi penyebab utama kesalahan tersebut. Momen akad memang menjadi salah satu bagian paling sakral dalam pernikahan, sehingga wajar jika wali maupun mempelai merasa tegang saat mengucapkan kalimat penting tersebut.

Video ini pun langsung dibanjiri komentar warganet yang ikut terhibur dengan kejadian unik tersebut. Banyak yang menganggap momen itu sebagai “pemanasan” sebelum akad yang sebenarnya agar suasana menjadi lebih cair.

Beberapa komentar kocak dari warganet di antaranya: