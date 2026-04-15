HOME WOMEN LIFE

Momen Kocak Akad Nikah, Wali Salah Ucap hingga Sebut 'Anak Kambing Saya'

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |06:34 WIB
JAKARTA – Prosesi akad nikah biasanya berlangsung khidmat dan penuh haru. Namun, rasa gugup terkadang membuat suasana berubah menjadi tak terduga, bahkan mengundang tawa. Video ini diunggah oleh akun TikTok TikTok @kekeuu dan telah ditonton hampir satu juta kali.

Seperti yang terjadi dalam sebuah video viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang wali yang tengah menikahkan putrinya justru salah ucap saat melafalkan ijab kabul.

Bukannya menyebut “anak saya”, ia tanpa sengaja mengatakan, “saya nikahkan engkau kepada anak kambing saya”.

Ucapan itu sontak membuat suasana yang semula tegang berubah menjadi riuh. Para saksi dan tamu yang hadir tampak terkejut sekaligus menahan tawa mendengar kekeliruan tersebut.

Diduga, rasa gugup menjadi penyebab utama kesalahan tersebut. Momen akad memang menjadi salah satu bagian paling sakral dalam pernikahan, sehingga wajar jika wali maupun mempelai merasa tegang saat mengucapkan kalimat penting tersebut.

Video ini pun langsung dibanjiri komentar warganet yang ikut terhibur dengan kejadian unik tersebut. Banyak yang menganggap momen itu sebagai “pemanasan” sebelum akad yang sebenarnya agar suasana menjadi lebih cair.

Beberapa komentar kocak dari warganet di antaranya:

Viral! Dedi Mulyadi Sarankan Gen Z Nikah di KUA, Langsung Fokus Beli Rumah
Denise Chariesta Liburan ke Turki, Netizen Ungkit Masa Lalu Open Donasi untuk Biaya Lahiran
Kisah Wanita di Malang: Menikah dengan Suami yang Ternyata Perempuan Dijanjikan Rumah-Mobil Lamborghini
Viral! 2 Bule Main Sirkus di Lampu Merah, Curi Perhatian Pengendara dan Netizen
Viral! Penjual Ini Bungkus Minuman Pakai Daun Gegara Plastik Mahal
Viral Video Suami Pasang Badan Lindungi Pelakor dari Amukan Istri Sahnya
