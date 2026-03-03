Agnez Mo Pakai Gamis Putih saat Hadiri Bukber di Dubai, Diprediksi Jadi Tren Baju Lebaran

JAKARTA - Penyanyi Tanah Air, Agnez Mo, menjadi sorotan netizen usai tampil elegan dan memesona dengan busana gamis panjang. Outfit tersebut digunakan pelantun Cinta Tak Ada Logika ini saat menghadiri acara buka puasa bersama yang digelar oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai.

Lewat unggahan Instagram-nya @agnezmo, tampak wanita yang berkarier di Amerika Serikat itu hadir dengan gamis putih panjang yang elegan dan simpel. Ia pun langsung menyapa para staf yang dengan hangat menyambut kedatangannya.

“Cara apa yang lebih baik untuk menghabiskan malam selain menerima undangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk berbuka puasa bersama,” ungkap Agnez, dikutip Selasa (3/3/2026).

Dengan cantik memukau, gamis panjang Agnez Mo ini pun menjadi sorotan lantaran terlihat sederhana, namun tetap memikat. Gamis tersebut berbahan lembut sehingga terlihat lebih longgar saat dikenakan.

Adapun detail silver sederhana di bagian depan gamis Agnez yang memberikan kesan berkilau, namun tetap simpel. Uniknya, terdapat tudung di bagian belakang gamis untuk mempermudah menutup area kepala.