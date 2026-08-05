Rahasia Indra Bekti Turunkan Berat Badan hingga 10 Kg Tanpa Diet

Rahasia Indra Bekti Turunkan Berat Badan hingga 10 Kg Tanpa Diet (Foto: Instagram)

JAKARTA – Penampilan terbaru Indra Bekti mencuri perhatian publik. Presenter berusia 48 tahun itu mengungkapkan berhasil memangkas berat badannya hingga 10 kilogram bukan melalui diet ketat, melainkan dengan menerapkan pola makan yang lebih sehat dan terkontrol.

Indra mengatakan perubahan berat badannya terjadi secara bertahap. Jika sebelumnya bobot tubuhnya mencapai 80 kilogram, kini berat badannya berada di kisaran 70 kilogram.

"Secara pola hidup sehat sih sebenarnya biasa saja. Enggak terus harus diet yang gimana-gimana," ujar Indra Bekti saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Menurut Indra, kunci utama keberhasilannya adalah mengatur porsi makan. Ia mengaku kini tidak lagi mengonsumsi makanan dalam jumlah besar seperti sebelumnya dan memilih makan secukupnya.

"Yang penting porsinya dicukupkan supaya cepat kenyang," tuturnya.

Selektif Pilih Menu Makanan

Selain mengurangi porsi makan, sahabat Indy Barends itu juga mulai lebih selektif dalam memilih menu harian. Ia membatasi konsumsi sumber karbohidrat, seperti nasi dan roti, serta memperbanyak asupan sayuran.

"Dari asupan juga lebih banyak sayur, terus kurangi nasi. Aku sangat mengurangi nasi. Roti-rotian juga dikurangi, jadi makannya makanan yang sehat," jelas Indra Bekti.