HOME WOMEN LIFE

Indra Bekti Diet demi Kesehatan, Sukses Turun 12 Kg

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |13:05 WIB
Indra Bekti Diet demi Kesehatan, Sukses Turun 12 Kg
Indra Bekti Diet demi Kesehatan, Sukses Turun 12 Kg (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Indra Bekti kini tampil lebih segar dan bugar setelah menjalani diet dan turun berat badan. Pria yang akrab disapa Bekti ini mengaku turun 12 kilogram berkat mengubah pola hidupnya jadi lebih sehat.

“Aku dari berat badan 78 kilogram sekarang udah 60-an. Alhamdulillah dapat tirusnya, dapat kurusnya,” ungkap Indra Bekti saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

Indra Bekti mengatakan dia banyak mengurangi makanan-makanan seperti gorengan hingga karbohidrat untuk menjaga bentuk tubuhnya. Bekti mengaku kini lebih mengonsumsi makanan yang diolah dengan cara direbus agar lebih sehat dan bermanfaat untuk tubuh.

Indra Bekti, Aldila Jelita dan anak-anak

“Aku gak (makan) lemak-lemak lagi, goreng-gorengan. Setiap hari rebus-rebusan. Ada juga suplemen yang aku minum dan sekarang lebih banyak serat,” tambahnya.

Selain berdampak pada penampilan dan bentuk tubuhnya, Indra Bekti mengaku diet juga membantunya menjaga kesehatan. Pria 47 tahun ini mengatakan sempat mengidap penyakit fatty liver pada bulan awal tahun lalu.

 

