Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Lagi Tren, Orangtua Beli Video AI untuk Dorong Anak Segera Menikah dan Punya Keturunan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |11:25 WIB
Lagi Tren, Orangtua Beli Video AI untuk Dorong Anak Segera Menikah dan Punya Keturunan
Lagi Tren, Orangtua Beli Video AI untuk Dorong Anak Segera Menikah dan Punya Keturunan (Foto: SCMP)
A
A
A

JAKARTA - Viral video buatan kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan sosok perempuan lajang paruh baya penuh penyesalan karena tidak menikah dan memiliki anak. Konten semacam ini bahkan disebut-sebut sengaja dibeli atau dibagikan oleh orangtua untuk mendorong anak-anak mereka segera menikah.

Melansir South China Morning Post (SCMP), sejumlah video AI tersebut beredar luas di platform video pendek di China. Isinya menggambarkan perempuan lajang berusia 50-an yang menangis di rumah sakit, menyesali keputusan hidupnya karena harus menjalani hari tua seorang diri tanpa pasangan dan anak.

Dalam salah satu video, seorang perempuan berusia 58 tahun mengaku menyesal tidak menikah saat muda. Ia mengeluh harus pergi ke rumah sakit sendirian tanpa ada keluarga yang menemani. Video lain menampilkan perempuan berusia 56 tahun yang berkata bahwa ia menyesali pilihannya mengabaikan nasihat orangtua untuk menikah dan memiliki anak.

Ada pula klip yang menggambarkan perempuan lajang menangis tersedu-sedu di lorong rumah sakit, sementara orang-orang di sekitarnya hanya menonton. Pengunggah video bahkan mencantumkan keterangan bahwa perempuan tersebut berasal dari Provinsi Gansu, China barat laut.

Video lain memperlihatkan perempuan paruh baya tanpa anak yang mengaku menyesal memilih gaya hidup DINK (double income no kids), sementara pasien di ranjang sebelah dirawat penuh oleh keluarga besar.

Edukasi Pernikahan

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197293/gas_whipping-kgJK_large.jpg
Lagi Viral Istilah Gas Whipping dan Jadi Sorotan Netizen, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197221/beruang-peZr_large.jpg
Viral! Seorang Ayah Duel dengan Beruang Ganas Demi Selamatkan Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/25/3197069/viral-pZqI_large.jpg
Viral, Lisa BLACKPINK dan Ma Dong Seok Lagi Syuting Film di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196913/viral-VYQP_large.jpg
Viral, Wanita di NTT Tega Tembak Mati Burung Hantu, Gara-Gara Ganggu Waktu Tidurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196908/ridwan_kamil-Fbgv_large.jpg
Potret Ridwan Kamil Asyik Main Padel di Bali Usai Bercerai dengan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196768/kim_seon_ho-XJhR_large.jpg
Potret Romantis Kim Seon-ho dan Go Youn-jung di Balik Layar, Bikin Warganet Baper
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement