Sering Gagal Diet? Ternyata Ini Kesalahan yang Sering Dilakukan Pria

JAKARTA - Bagi kaum laki-laki pernahkah kalian merasa sangat berat dan susah untuk menjalani program diet dan memangkas porsi makanan harian? Jika pernah pastinya kamu bertanya “mengapa berat badan tidak turun padahal sudah diet?”. Yuk, bahas lebih lanjut buat tahu jawabannya!

Dokter sekaligus influencer kesehatan Gia Pratama dalam unggahan video di akun Instagramnya membeberkan alasan mengapa seorang laki-laki cenderung lebih susah untuk melakukan diet dibandingkan perempuan. Menurutnya, salah satu faktornya adalah porsi makanan yang kerap kali dianggap terlalu kecil.

“Teman-teman, kenapa banyak laki-laki merasa diet itu sangat menyiksa? Padahal seringkali masalahnya bukan karena dietnya, tapi karena porsinya terlalu kecil untuk kebutuhan tubuhnya,” kata dr. Gia, dikutip Kamis (13/8/2026).

Ia menjelaskan, secara biologis laki-laki pada umumnya memiliki ukuran tubuh dan massa otot yang jauh lebih besar dibandingkan perempuan. Maka dari itu, energi yang dibutuhkan juga harus besar sehingga porsi makan yang kecil saat diet terasa menyiksa.

“Sebagai gambaran praktis, pada program diet rendah kalori, wanita sering menggunakan batas sekitar 1.200 kalori per hari, sedangkan laki-laki sekitar 1.500 sampai 1.800 kalori per hari. Tentu tetap harus disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, usia, aktivitas, dan target masing-masing,” ujarnya.