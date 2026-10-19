Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Sering Stres dan Kurang Tidur Bisa Bikin Rambut Rontok, Kok Bisa?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |10:09 WIB
Sering Stres dan Kurang Tidur Bisa Bikin Rambut Rontok, Kok Bisa?
Ilustrasi rambut rontok. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Rambut rontok sering kali dikaitkan dengan faktor genetik atau perubahan hormon. Namun, ternyata kondisi ini juga bisa dipengaruhi oleh stres berkepanjangan, kurang tidur, hingga kebiasaan sehari-hari yang kurang sehat.

Pertumbuhan rambut tentunya berlangsung secara terus-menerus. Karena itu, kesehatan secara keseluruhan memengaruhi siklus pertumbuhan rambut. Ketika tubuh mengalami tekanan fisik maupun emosional, siklus tersebut bisa terganggu dan menyebabkan rambut lebih mudah rontok.

Melansir Times of India, stres, kualitas tidur yang buruk, dan pola hidup yang tidak sehat bisa berkontribusi terhadap kerontokan rambut.

1. Stres Berkepanjangan Bisa Memicu Rambut Rontok

Menurut dr. Rinky Kapoor, Clinician Scientist & Research Mentor, kerontokan rambut akibat stres tak selalu muncul secara langsung. Kondisi ini bisa baru terlihat beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah pemicunya terjadi.

Hal tersebut membuat sebagian orang tidak menyadari bahwa kerontokan rambut yang dialami berkaitan dengan stres yang pernah mereka alami sebelumnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kurang tidur stres rambut rontok
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/482/3246220//kanker_payudara-ZqC5_large.jpg
Kurang Tidur dan Lemak Perut Bisa Picu Risiko Kanker Payudara, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/298/3244826//makanan_yang_redakan_stres-oDw4_large.jpg
5 Makanan yang Dianggap Guilty Pleasure tapi Bisa Redakan Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/482/3243579//sakit_kepala_akibat_kurang_tidur_jcomp-t9zV_large.jpg
Kurang Tidur Bisa Bikin Sakit Kepala, Ini yang Wajib Kamu Lakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/482/3241466//kurang_tidur_jcomp-U4tj_large.jpg
Kurang Tidur Bikin Cepat Lupa? Olahraga 20 Menit Bisa Jadi Solusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/611/3241315//daun_ketumbar-OBlS_large.jpg
Benarkah Air Daun Ketumbar Bisa Bantu Atasi Rambut Rontok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/482/3239867//tidur-bIwO_large.jpg
6 Biang Kerok yang Bikin Orang Susah Tidur Tiap Malam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement