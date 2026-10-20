Bukan Cuma Bikin Rumah Rapi, Bersih-Bersih Ternyata Bisa Redakan Stres

JAKARTA — Rasa stres akibat tumpukan pekerjaan atau riuhnya rutinitas harian kerap kali datang tanpa diundang. Menariknya, solusi untuk meredakan tekanan psikologis tersebut ternyata tidak selalu membutuhkan biaya mahal atau liburan jauh.

Kegiatan sederhana seperti membersihkan rumah atau merapikan area sekitar terbukti secara ilmiah mampu membuat pikiran menjadi lebih tenang.

Dokter sekaligus edukator kesehatan, dr. Adam Prabata, membagikan fakta menarik ini melalui utas di akun Threads miliknya. Ia mengungkapkan bahwa aktivitas merapikan ruangan memiliki dampak positif yang nyata bagi kondisi tubuh dan pikiran seseorang yang sedang dilanda stres.

“Gue baru tau ternyata bersih-bersih itu bisa membantu menurunkan stress,” tulis dr. Adam Prabata, dikutip Selasa (20/10/2026).

Manfaat ini bukan sekadar anggapan belaka, melainkan didukung oleh hasil riset ilmiah berjudul Actual Cleaning and Simulated Cleaning Attenuate Psychological and Physiological Effects of Stressful Events.

Menurut dr. Adam, penelitian yang melibatkan ribuan responden tersebut menemukan adanya respons fisik yang lebih baik saat seseorang melakukan aktivitas kebersihan di tengah situasi penuh tekanan.

“Jadi ada penelitian pada 3000 orang yang menunjukkan bahwa bersih-bersih ruangan, bahkan sesederhana dengan tisu antiseptik, bisa memperbaiki kondisi jantung dan pembuluh darah saat sedang menghadapi stress,” lanjutnya.