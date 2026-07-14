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HOME WOMEN FOOD

Bukan Junk Food, Ini Makanan dan Minuman yang Ampuh Redakan Stres

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |14:04 WIB
Bukan Junk Food, Ini Makanan dan Minuman yang Ampuh Redakan Stres
Ilustrasi makanan dan minuman pereda stres. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Kalau kamu sedang merasa stres, wajar banget kalau kamu ingin mencari cara untuk meredakannya. Sesekali stres memang sulit dihindari, tetapi stres kronis (berkepanjangan) bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan emosionalmu, bahkan bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan depresi.

Menariknya, makanan dan minuman tertentu punya sifat pereda stres lho. Dilansir dari Healthline, berikut adalah 7 makanan dan minuman pereda stres yang bisa kamu tambahkan ke menu harianmu:

1. Bubuk Matcha

Teh hijau bubuk ini populer banget di kalangan pencinta kesehatan karena kaya akan L-theanine, asam amino non-protein yang punya sifat pereda stres yang kuat.

2. Ubi Jalar

Mengonsumsi sumber karbohidrat utuh seperti ubi jalar bisa membantu menurunkan kadar hormon stres (kortisol). Ubi jalar juga kaya akan vitamin C dan kalium.

3. Kimchi

Makanan fermentasi asal Korea ini sarat dengan bakteri baik (probiotik). Penelitian menunjukkan bahwa makanan kaya probiotik berinteraksi dengan bakteri usus yang secara langsung memengaruhi suasana hati (mood).

4. Telur

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