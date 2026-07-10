JAKARTA - Kamu mungkin sudah akrab dengan senam atau yoga untuk tubuh, tetapi pernahkah kamu mencoba yoga wajah? Singkatnya, yoga wajah adalah kombinasi pijatan dan gerakan yang dirancang menstimulasi otot, kulit, serta sistem limfatik di area wajah.
Latihan ini tak hanya membantu menguatkan otot wajah, tetapi juga sangat cocok untuk merilekskan ketegangan, stres, dan rasa cemas.
Menurut Danielle Collins, seorang ahli sekaligus pendiri Face Yoga, latihan ini bisa memberikan kulit yang sehat dan bercahaya melalui beberapa cara:
Menariknya, manfaat yoga wajah tidak hanya sebatas pada penampilan kulit. Sebuah penelitian pada tahun 2018 menemukan bahwa senam wajah juga berpotensi meningkatkan suasana hati (mood).
Sebelum memulai, pastikan wajah dan kedua tanganmu sudah dalam keadaan bersih. Kamu bisa menggunakan minyak, serum, atau pelembap wajah agar jari-jari lebih mudah meluncur di kulit. Lakukan setiap gerakan senyaman mungkin dan jangan sampai terasa sakit.