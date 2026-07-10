Rahasia Muka Segar dan Bebas Stres, Yuk Mengenal Yoga Wajah

JAKARTA - Kamu mungkin sudah akrab dengan senam atau yoga untuk tubuh, tetapi pernahkah kamu mencoba yoga wajah? Singkatnya, yoga wajah adalah kombinasi pijatan dan gerakan yang dirancang menstimulasi otot, kulit, serta sistem limfatik di area wajah.

Latihan ini tak hanya membantu menguatkan otot wajah, tetapi juga sangat cocok untuk merilekskan ketegangan, stres, dan rasa cemas.

Apa Saja Manfaat Yoga Wajah?

Menurut Danielle Collins, seorang ahli sekaligus pendiri Face Yoga, latihan ini bisa memberikan kulit yang sehat dan bercahaya melalui beberapa cara:

Kencangkan otot: Membantu mengangkat dan mengencangkan otot di bawah kulit, sehingga dapat menyamarkan garis-garis halus.

Lancarkan peredaran darah: Pijatannya memperlancar sirkulasi darah dan pembuangan cairan (drainase limfatik) di wajah.

Redakan stres: Teknik akupresur pada yoga wajah bisa mencegah sakit kepala, melegakan sinus, serta membuat tidur kamu lebih nyenyak.

Menariknya, manfaat yoga wajah tidak hanya sebatas pada penampilan kulit. Sebuah penelitian pada tahun 2018 menemukan bahwa senam wajah juga berpotensi meningkatkan suasana hati (mood).

7 Gerakan Yoga Wajah yang Bisa Kamu Coba

Sebelum memulai, pastikan wajah dan kedua tanganmu sudah dalam keadaan bersih. Kamu bisa menggunakan minyak, serum, atau pelembap wajah agar jari-jari lebih mudah meluncur di kulit. Lakukan setiap gerakan senyaman mungkin dan jangan sampai terasa sakit.

1. Pereda Ketegangan (Tension Relief)