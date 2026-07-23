8 Tanda Kulit saat Kamu Sedang Stres, Yuk Simak Cara Mengatasinya!

JAKARTA - Pernahkah kamu merasa sudah rajin pakai skincare, tapi kulit tetap saja bermasalah? Mulai dari jerawat yang tiba-tiba muncul sampai kulit yang terasa lebih sensitif.

Nah, masalahnya mungkin bukan pada produk yang kamu pakai, melainkan karena kamu sedang stres!

Kulit adalah organ terbesar di tubuh. Saat pikiran tegang, tubuh akan memproduksi hormon stres (kortisol) lebih banyak. Lonjakan kortisol ini bisa mengacaukan sinyal saraf tubuh dan memicu berbagai masalah kulit.

Dirangkum dari Healthline, yuk kenali 8 tanda kulit dampak dari stres dan bagaimana cara menenangkannya.

1. Pertahanan Kulit Melemah terhadap Sinar Matahari

Bahkan sebelum faktor dari dalam tubuh, sinar ultraviolet (UV) bisa membuat kulit stres secara fisik dan melemahkan pertahanannya. Hal ini bisa berujung pada kulit terbakar, flek hitam, hingga risiko yang lebih parah.

Cara mengatasinya, gunakan tabir surya (sunscreen) setiap pagi. Kamu juga bisa memperkuat perlindungan kulit dari dalam dengan mengonsumsi buah-buahan kaya antioksidan dan vitamin C (seperti stroberi atau delima).

2. Kulit Meradang dan Iritasi