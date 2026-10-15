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Viral, Penyanyi Cardi B Nyapu Ngepel saat Mudik ke Rumah Nenek di Dominika

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |12:05 WIB
Viral, Penyanyi Cardi B Nyapu Ngepel saat Mudik ke Rumah Nenek di Dominika
Cardi B nyapu ngepel saat mudik ke rumah nenek di Dominika. (Foto: Instagram)
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PENYANYI sekaligus rapper asal Amerika Serikat, Cardi B, menjadi sorotan di media sosial. Pasalnya, video dirinya menyapu hingga mengepel rumah neneknya di Republik Dominika viral.

Momen tersebut menarik perhatian netizen. Sebab, Cardi B dikenal sebagai salah satu rapper papan atas yang kerap tampil glamor.

Cardi B

1. Cardi B Nyapu Ngepel saat Mudik ke Rumah Nenek di Dominika

Dalam video yang beredar di media sosial, Cardi B terlihat ikut mengerjakan pekerjaan rumah saat mengunjungi keluarganya di Castanuelas, wilayah Montecristi, Republik Dominika. Ia tampak menyapu, menggosok lantai, hingga menggunakan air untuk membersihkan sejumlah bagian rumah.

Alih-alih menikmati waktu bersantai sebagai seorang selebritas, pelantun lagu Bodak Yellow itu justru turun tangan membantu membersihkan rumah keluarga. Penampilannya pun terlihat sederhana. Cardi B mengenakan pakaian kasual dan sandal saat melakukan pekerjaan rumah tersebut.

Video itu kabarnya dibagikan oleh ayahnya, Carlos Almanzar, yang dikenal dengan panggilan Papa Bardi. Rekaman tersebut kemudian menyebar di media sosial dan menuai beragam reaksi dari warganet.

2. Cardi B Tak Gengsi

Aksi Cardi B membersihkan rumah keluarga mendapat perhatian dari para penggemarnya. Sebagian warganet memuji sikapnya yang dinilai rendah hati dan tetap mau membantu keluarga meski telah meraih kesuksesan besar di industri musik.

Sementara itu, sebagian lainnya menanggapi momen tersebut dengan candaan. Mereka menilai bahwa setinggi apa pun popularitas seseorang, pekerjaan rumah tetap bisa menjadi bagian dari rutinitas ketika berkunjung ke rumah kakek dan nenek.

Momen itu juga mengingatkan banyak orang pada kebiasaan dalam keluarga, ketika anggota keluarga yang datang berkunjung ikut membantu menyapu, mengepel, menyiapkan makanan, atau mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Cardi B sendiri dikenal terbuka mengenai latar belakang keluarga dan identitas Karibia yang melekat pada dirinya.

 

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