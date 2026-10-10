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Mengenal Cervera, Kampung Halaman Marc Marquez sang Juara Sprint Race MotoGP Mandalika 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |10:05 WIB
Mengenal Cervera, Kampung Halaman Marc Marquez sang Juara Sprint Race MotoGP Mandalika 2026
Marc Marquez di Cervera. (Foto: Box Repsol Honda)
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NAMA Marc Marquez kembali menjadi sorotan setelah pembalap Ducati Lenovo Team itu menjuarai Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkannya ke puncak klasemen sementara MotoGP.

Di balik kesuksesan pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut, terdapat sebuah kota kecil di Spanyol bernama Cervera. Kota ini merupakan tempat kelahiran Márquez yang dikenal luas berkat kiprahnya di dunia balap motor internasional.

Terletak di wilayah Catalonia, Cervera menawarkan perpaduan sejarah, arsitektur klasik, dan suasana kota kecil khas Spanyol. Kota ini pun menarik untuk dikenal lebih jauh, bukan hanya oleh penggemar MotoGP, tetapi juga wisatawan yang ingin menjelajahi destinasi bersejarah di Eropa.

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Ducati Corse)

1. Cervera, Kota Bersejarah di Catalonia

Dilansir dari Spain Info, Cervera terletak di wilayah Segarra, Provinsi Lleida, Catalonia, Spanyol. Kota ini berada sekitar 102 kilometer dari Barcelona dan dapat dijangkau melalui jalan raya maupun kereta api. Cervera dikenal memiliki sejarah panjang, kawasan kota tua, serta warisan arsitektur yang masih terpelihara.

Suasana kota yang didominasi bangunan bersejarah dan jalan-jalan sempit memberikan karakter tersendiri bagi Cervera. Berbeda dari kota besar yang ramai, destinasi ini menawarkan pengalaman menjelajahi sisi lain Spanyol yang lebih tenang dan sarat sejarah.

2. Universitas Cervera yang Ikonik

Cervera

Salah satu bangunan paling ikonik di Cervera adalah Universitas Cervera. Bangunan bersejarah ini didirikan berdasarkan keputusan Raja Felipe V pada 1717 dan mulai diresmikan pada 1740.

Arsitekturnya menampilkan perpaduan gaya Barok dan klasik, dengan fasad megah yang menjadi salah satu daya tarik utama kota. Bangunan ini merupakan saksi perjalanan sejarah pendidikan di Catalonia dan kini menjadi salah satu objek wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi.

 

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