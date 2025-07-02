Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kemampuan Leadership Anak Bergantung dari Peran Ayah

Gilang Rian Syahputra , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |04:35 WIB
Kemampuan Leadership Anak Bergantung dari Peran Ayah
Kemampuan Leadership Anak Bergantung dari Peran Ayah (Foto: Freepik)
TUMBUH kembang anak dibentuk oleh ayah, ibu dan lingkungan keluarga sejak kecil. Namun ternyata kemampuan leadership anak bergantung pada peran seorang ayah.

Menurut Psikolog Intan Erlita M.Psi, kemampuan leadership seorang anak turun dari ayahnya. Karena cara ayah ngobrol, mengajak anak bermain, dan segala sesuatu yang dilakukan seorang ayah berbeda dengan ibunya.

Pola mengasuh ayah dan ibu ternyata dapat mempengaruhi perkembangan jiwa kepemimpinan anak.

Ayah dan anak

“Pernah lihat enggak, kalau ayah main dengan anak lebih ke arah fisik? Atau kadang-kadang kalau gendong bayi saja, wah, dilempar-lempar. Betul nggak? Kita (ibu) yang gini,’ih jangan-jangan, nanti gini - nanti gitu’,” ungkap Intan dilansir dari TikToknya, Kamis (3/7/2025).

Menurut dia, seorang ibu selalu mengkhawatirkan pola asuh ayah, tetapi itu adalah hal yang wajar. Dikatakan, saat anak bermain fisik bersama ayahnya, di saat ayah mengatakan, “hai bro!” dengan gaya laki-laki, itu dapat mengasah keberanian dan kepemimpinan seorang anak.

 

