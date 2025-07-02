Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wanita Ini Berhasil Hadapi Anak Tantrum, Dokter: Ini Ciri Ibu Cerdas!

Clarisa Adiana , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |18:45 WIB
Wanita Ini Berhasil Hadapi Anak Tantrum, Dokter: Ini Ciri Ibu Cerdas!
Wanita Ini Berhasil Hadapi Anak Tantrum, Dokter: Ini Ciri Ibu Cerdas! (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Seorang dokter yang juga dikenal sebagai konten edukator parenting, dr. Rinal Dhuhri, memberikan tanggapan positif terhadap video viral di TikTok yang diunggah oleh akun @ibu_kalla, yang memperlihatkan seorang ibu tetap tenang dan melanjutkan makannya saat anaknya mengalami tantrum.

Dalam unggahan yang dikutip dari akun TikTok-nya, @dr.rinaldhuhri.chkn, Rabu (2/7/2025), ia menyebut sikap sang ibu sebagai contoh kecerdasan emosional dalam pola asuh anak.

“Ini Baru Ibu Cerdas”

Wanita Ini Berhasil Hadapi Anak Tantrum, Dokter: Ini Ciri Ibu Cerdas!
Wanita Ini Berhasil Hadapi Anak Tantrum, Dokter: Ini Ciri Ibu Cerdas!

Dalam video tersebut, Rinal mengapresiasi cara ibu tersebut tidak panik saat menghadapi anaknya yang sedang tantrum.

“Tos dulu, Bu! Ini saya suka banget. Ini ciri-ciri ibu yang cerdas dan pintar,” ujar dr. Rinal.

“Kalau anak tantrum, ya biarkan saja. Nikmati makan dulu. Mau ngamuk, loncat, guling-guling — biarkan.”

Namun, ia juga mengingatkan agar tetap memperhatikan kondisi di sekitar anak untuk mencegah hal yang membahayakan fisiknya, seperti risiko terbentur benda keras.

“Tetap perhatikan sekitar, takutnya anak membenturkan kepala ke tembok atau membahayakan diri.”

Wanita Ini Berhasil Hadapi Anak Tantrum, Dokter: Ini Ciri Ibu Cerdas!
Wanita Ini Berhasil Hadapi Anak Tantrum, Dokter: Ini Ciri Ibu Cerdas!


Tantrum Tak Perlu Selalu Dihentikan

Rinal menjelaskan bahwa membiarkan anak meluapkan emosinya merupakan pendekatan yang sehat, selama dilakukan dengan pengawasan.

Ia menambahkan bahwa jika anak tantrum selalu direspons secara aktif seperti ditenangkan terus-menerus atau dituruti keinginannya, hal itu bisa menjadi senjata bagi anak untuk memanipulasi situasi.

“Kalau kalian terus ikutin, lama-lama jadi senjata. Anak jadi mikir, ‘Kalau aku nangis, tantrum, pasti ibu ngikutin.’”

 

Halaman:
1 2
      
