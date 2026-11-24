Susah Bangun Pagi Meski Sudah Pasang Alarm? Ini 8 Cara Mengatasinya

BANGUN pagi tepat waktu terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian orang. Meski sudah memasang alarm, tidak sedikit yang justru menekan tombol snooze dan kembali tidur hingga akhirnya terlambat memulai aktivitas.

Kebiasaan sulit bangun pagi bisa dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari jadwal tidur yang tidak teratur, kebiasaan sebelum tidur, pola makan, hingga kurangnya aktivitas fisik.

Padahal, bangun pagi dengan tubuh segar dapat membantu seseorang menjalani aktivitas dengan lebih produktif. Kabar baiknya, kebiasaan bangun tepat waktu bisa dilatih melalui perubahan sederhana dalam rutinitas sehari-hari.

Lantas, bagaimana cara melatih diri agar terbiasa bangun pagi? Dilansir dari Health Line, berikut 8 tips yang bisa dicoba.

1. Buat Jadwal Tidur yang Teratur

Salah satu cara paling efektif untuk membiasakan diri bangun pagi adalah memiliki jadwal tidur yang konsisten. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk saat akhir pekan atau hari libur.

Sebagian besar orang dewasa membutuhkan setidaknya tujuh jam tidur setiap malam. Karena itu, pastikan kamu tidur cukup awal agar bisa bangun sesuai jadwal tanpa merasa kelelahan.

Jika dilakukan secara konsisten, tubuh akan mulai menyesuaikan ritme sirkadian atau jam biologisnya. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah terbangun pada waktu yang diinginkan.

2. Bangun Rutinitas Sebelum Tidur

Kebiasaan menjelang tidur juga berpengaruh terhadap kualitas istirahat pada malam hari. Beberapa aktivitas justru dapat mengganggu tidur apabila dilakukan terlalu dekat dengan waktu beristirahat, seperti bermain ponsel, menggunakan laptop, mengonsumsi kafein, tidur siang terlalu lama, dan minum alkohol.

Sebagai gantinya, cobalah membangun rutinitas malam yang lebih menenangkan. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain meditasi atau latihan pernapasan, mandi air hangat, membaca buku, mendengarkan musik atau podcast yang menenangkan, dan mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur. Rutinitas tersebut dapat membantu tubuh lebih rileks sehingga kamu lebih mudah tertidur.

3. Letakkan Alarm Jauh dari Tempat Tidur

Sering menekan tombol snooze menjadi salah satu kebiasaan yang membuat seseorang sulit bangun pagi. Untuk mengatasinya, cobalah meletakkan alarm atau ponsel agak jauh dari tempat tidur. Dengan begitu, kamu harus bangun dan berjalan untuk mematikannya.

Kebiasaan ini dapat membantu mengurangi keinginan untuk kembali tidur setelah alarm berbunyi. Selain itu, tidur kembali setelah terbangun dapat membuat waktu istirahat terfragmentasi atau terputus-putus. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan rasa lelah dan mengganggu konsentrasi.

4. Perhatikan Pola Makan

Pola makan ternyata juga dapat memengaruhi kualitas tidur. Sebuah tinjauan penelitian pada 2021 menemukan bahwa pola makan sehat berpotensi membantu meningkatkan kualitas tidur. Sebaliknya, konsumsi makanan ultra-proses dan makanan tinggi gula tambahan dikaitkan dengan kualitas tidur yang lebih buruk.

Untuk mendukung kesehatan tubuh dan tidur yang lebih baik, usahakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, alpukat dan minyak zaitun, serta umber protein tanpa lemak.

Selain itu, hindari makan dalam porsi terlalu besar menjelang waktu tidur karena dapat membuat tubuh merasa tidak nyaman dan mengganggu istirahat malam.