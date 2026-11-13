5 Alasan Kamu Sering Terbangun Tengah Malam karena Kebelet Pipis

SEBERAPA sering kamu terbangun di tengah malam karena kebelet pipis? Padahal, sebelum tidur sudah buang air kecil. Rasanya tentu mengganggu karena waktu istirahat jadi terpotong.

Melansir dari EatingWell, kondisi ini dikenal sebagai nokturia, yaitu kebiasaan terbangun pada malam hari untuk buang air kecil. Jika mengalaminya hanya sesekali, mungkin hal tersebut bukan masalah besar. Namun, jika terjadi berulang kali, kondisi ini bisa berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari maupun masalah kesehatan tertentu.

1. Mengonsumsi Kafein atau Alkohol Terlalu Banyak

Minum terlalu banyak kafein dan alkohol menjelang tidur bisa jadi pemicu seseorang ingin buang air kecil pada tengah malam. Kafein dapat meningkatkan produksi urine, sedangkan alkohol menekan hormon vasopresin yang membantu ginjal mempertahankan air dalam tubuh.

2. Mengalami Sleep Apnea

Sleep apnea merupakan gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan terhenti atau terganggu berulang kali saat tidur. Tak cuma itu, kondisi ini juga bisa membuat seseorang lebih sering terbangun untuk buang air kecil. Hal ini dikarenakan gangguan pernapasan saat tidur memicu perubahan hormon yang meningkatkan produksi urin.

3. Kadar Gula Tinggi

Kadar gula yang tinggi juga bisa meningkatkan produksi urine, termasuk pada malam hari. Ketika kadar glukosa dalam darah terlalu tinggi, glukosa dapat masuk ke urine dan menarik air bersamanya. Akibatnya, volume urine meningkat.

Kombinasi sering buang air kecil pada malam hari dan rasa haus berlebih bisa jadi salah satu tanda diabetes. Pemeriksaan darah dapat memastikan apakah seseorang mengalami pradiabetes atau diabetes.