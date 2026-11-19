Mengenal Bedak Translucent yang Tidak Punya Warna dan Pigmen

DALAM dunia makeup, bedak menjadi salah satu produk penting untuk membantu menyempurnakan tampilan riasan. Ada berbagai jenis bedak yang bisa digunakan sesuai kebutuhan kulit, mulai dari bedak tabur, bedak padat, hingga bedak dengan formula khusus.

Salah satu jenis yang cukup populer adalah bedak translucent. Ini adalah bedak yang dikenal tidak memiliki warna atau pigmen seperti bedak wajah pada umumnya.

Berbeda dengan bedak biasa yang memberikan tambahan warna dan coverage pada kulit, bedak translucent lebih berfokus pada fungsi mengunci makeup, mengurangi kilap, serta memberikan hasil akhir yang lebih halus.

Karena sifatnya yang cenderung transparan, produk ini dapat digunakan di atas foundation tanpa banyak mengubah warna dasar riasan. Lantas, apa sebenarnya bedak translucent dan mengapa produk ini banyak digunakan dalam rutinitas makeup?

1. Apa Itu Bedak Translucent?

Dilansir dari Mio Look, bedak translucent adalah jenis bedak wajah yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memberikan pigmentasi warna ketika diaplikasikan pada kulit. Meskipun biasanya terlihat berwarna putih di dalam kemasan, bedak ini akan tampak transparan setelah dibaurkan dengan benar.

Fungsi utamanya bukan untuk menutupi noda atau mengubah warna kulit, melainkan membantu mengunci produk makeup berbentuk cair dan krim agar lebih tahan lama.

Formula bedak translucent umumnya menggunakan partikel halus seperti silica, mica, atau talc. Bahan-bahan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari membantu menyerap minyak berlebih hingga memberikan efek tampilan kulit yang lebih halus.

Karena tidak memberikan tambahan warna yang signifikan, bedak translucent bisa menjadi pilihan untuk berbagai warna kulit. Namun, hasil akhirnya tetap bergantung pada formula, jumlah pemakaian, dan kemampuan produk untuk menyatu dengan kulit.

2. Mengapa Bedak Translucent Disebut Tidak Memiliki Warna dan Pigmen?

Salah satu karakteristik utama bedak translucent adalah minimnya pigmentasi. Artinya, produk ini tidak dirancang untuk memberikan warna tambahan seperti foundation, compact powder, atau bedak two-way cake.

Bedak berpigmen biasanya mengandung bahan pewarna kosmetik yang berfungsi memberikan warna sekaligus membantu meratakan tampilan warna kulit. Sementara itu, bedak translucent lebih mengandalkan partikel halus untuk menciptakan efek visual tertentu pada permukaan kulit.

Meski begitu, istilah tidak memiliki warna bukan berarti produk ini selalu benar-benar bebas dari seluruh bahan pewarna. Beberapa formula dapat memiliki sedikit rona atau partikel pemantul cahaya. Hal yang membedakannya adalah produk tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan coverage atau mengubah warna dasar kulit secara nyata.