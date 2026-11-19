Potret Cantik Inka Andestha Berhijab, Pangling Sampai Bikin Pratama Arhan Terpesona

NAMA Inka Andestha belakangan menjadi perhatian warganet. Kekasih pesepakbola Pratama Arhan ini menarik perhatian berkat penampilannya yang kerap terlihat anggun, termasuk ketika mengenakan hijab.

Penampilan Inka dengan balutan hijab memberikan kesan feminin dan elegan. Tak heran, sejumlah unggahannya di media sosial mengundang perhatian publik.

Di tengah rasa penasaran warganet terhadap sosoknya, penampilan Inka Andestha pun menjadi salah satu hal yang ramai diperbincangkan. Berikut beberapa potret dan gaya hijab Inka yang menarik untuk disimak.

1. Tampil Anggun dengan Hijab Simpel

Potret Inka berhijab terlihat dalam unggahannya di Instagram. Dia tampaknya tengah menjalani pemotretan untuk produk hijab.

Penampilannya yang biasa tanpa hijab pun bikin pangling. Dalam sesi pemotretan itu sendiri, Inka terlihat turut ditemani Arhan.

Tak ayal, dalam video yang beredar, Arhan pun tampak begitu terpesona melihat kecantikan Inka. Dia tak henti menebar senyum saat berada di sisi Inka.

Dalam salah satu penampilannya, Inka terlihat mengenakan hijab dengan gaya sederhana. Pilihan gaya tersebut memberikan kesan rapi dan anggun tanpa terlihat berlebihan.