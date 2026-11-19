Potret Hangat Wulan Guritno Rayakan Ultah Jeremiah Alric, Ungkap Rasa Bangga dan Cinta

JAKARTA - Nuansa bahagia kini tengah dirasakan oleh aktris sekaligus selebriti, Wulan Guritno yang tengah merayakan ulang tahun ke-15 anak bungsunya, Jeremiah Alric Dimitri pada 18 November 2026 kemarin.

Momen bahagia itu dibagikan oleh Wulan lewat berbagai unggahan di akun Instagramnya, @wulanguritno. Seperti dalam unggahan cerita Instagramnya yang menunjukan momen manis makan malam bersama keluarga dalam rangka merayakan ulang tahun sang anak.

“Alric’s birthday dinner,” tulis Wulan dalam keterangan unggahannya, dikutip Kamis (19/11/2026).

Sementara, dalam video lainnya, ia menunjukan momen kehangatan saat keluarga merayakan ulang tahun Jeremiah Alric dan menyanyikan lagu “Happy Birthday” untuknya. Selain itu, Wulan juga turut mengunggah potret kue ulang tahun sang anak yang bertuliskan ucapan selamat ulang tahun dan ungkapan cinta.

Perayaan ulang tahun Jeremiah anak Wulan Guritno

“Happy Birthday Jeremiah Alric, We Love You,” demikian tulisan kue ulang tahunnya.

Wulan juga mengunggah foto momen kehangatan dirinya bersama sang anak. Keduanya saling nampak berdampingan dan berpose ke arah kamera.

Dukung Hobi Anak di Dunia Musik

Kue ulang tahun Jeremiah Alric.

Dalam takarir unggahannya, ia mengungkapkan pesan haru kepada sang anak dalam momen tambah usianya tersebut. Bahkan, ia memberikan dukungan terhadap ketertarikan sang anak di dunia musik.