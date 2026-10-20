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Pesan Haru Chelsea Olivia di Ultah Dante: Bolehkah Mommy Menghentikan Waktu Sebentar? 

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |20:05 WIB
Pesan Haru Chelsea Olivia di Ultah Dante: Bolehkah Mommy Menghentikan Waktu Sebentar? 
Pesan haru Chelsea Olivia di ultah Dante. (Foto: dok Instagram/@chelseaoliviaa)
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JAKARTA - Momen bertambahnya usia sang buah hati kerap menghadirkan perasaan campur aduk bagi setiap orang tua. Kebahagiaan melihat anak tumbuh sehat dan aktif seringkali beriringan dengan rasa haru karena waktu terasa berjalan begitu cepat. 

Perasaan emosional inilah yang baru saja dibagikan oleh artis Chelsea Olivia saat merayakan ulang tahun putra bungsunya, Dante Oliver Alinskie.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Chelsea membagikan potret hangat bersama sang putra. 

Dalam foto tersebut, ia tampak penuh kasih mencium Dante yang tampil menggemaskan mengenakan kostum Spider-Man dengan posisi terbalik, merekonstruksi adegan ikonik dalam film pahlawan super tersebut. Chelsea juga terlihat memegang kue ulang tahun lengkap dengan lilin berangka enam di tangannya.

Melengkapi foto manis tersebut, istri dari Glenn Alinskie ini menuliskan pesan mendalam yang menyentuh hati para pengikutnya. Chelsea meluapkan rasa rindunya akan masa-masa kecil sang anak yang berlalu begitu cepat.

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