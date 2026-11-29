Potret Manis Pesta Ultah Pertama Anak Vior dan Vincent, Kompak dengan Nuansa Oriental

Pesta ulang tahun anak Vior dan Vincent. (Foto: dok Instagram/@vincent_vrk)

JAKARTA - Putri sulung pasangan influencer Vior dan pebasket Vincent Kosasih, yaitu Vinica kini genap berusia satu tahun. Vior dan Vincent merayakan momen istimewa dengan pesta ulang tahun meriah pada Sabtu, 28 November 2026.

Perayaan ulang tahun pertama sang anak berlangsung meriah. Hal itu tampak dari unggahan akun Instagram Vior dan Vincent selepas acara.

Dalam salah satu foto yang diunggah, tampak ketiganya berpose bersama di depan dekorasi pesta bertuliskan “VINICA”. Dekorasi acara tampil mencolok dengan nuansa warna-warni.

Potret Vior, Vincent dan Vinica.

Latar belakangnya dihiasi ornamen bergaya oriental, mulai dari bangunan menyerupai istana dengan atap khas Tiongkok, lampion, hingga berbagai karakter dekoratif yang membuat suasana pesta semakin meriah.

Dalam foto tersebut, Vior tampak menggendong putrinya sambil berdiri di samping Vincent. Ketiganya terlihat kompak mengenakan busana bernuansa oriental.

Sang buah hati tampil menggemaskan dengan pakaian bernuansa merah dan merah muda. Di balik kemeriahan pesta, Vincent juga menyampaikan pesan penuh kasih untuk putrinya.

Perayaan ulang tahun pertama Vinica.

Melalui caption unggahannya di Instagram, dia mengenang kehadiran sang anak yang telah membawa kebahagiaan baru dalam kehidupannya.