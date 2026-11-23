Rayakan Ultah ke-23, Yasmin Napper Dapat Pesan Manis dari Giorgino Abraham

JAKARTA - Hubungan Giorgino Abraham dan Yasmin Napper kembali menjadi sorotan. Keduanya diduga balikan setelah Giorgino mengunggah ucapan ulang tahun yang manis untuk Yasmin yang genap berusia 23 tahun pada Minggu (22/11/2026).

Melalui Instagram, Giorgino membagikan foto bayangan dirinya bersama Yasmin yang terpantul di kaca jendela. Foto itu memperlihatkan keduanya berada di sebuah tempat dengan latar pemandangan pegunungan.

Bukan sekadar mengucapkan selamat ulang tahun, Gio juga menuliskan pesan yang membuat warganet bertanya-tanya soal hubungan mereka saat ini.

Ia mengaku bersyukur atas kenangan yang pernah mereka lalui bersama. Gio juga merasa senang karena keduanya masih bisa hadir dan saling mendukung satu sama lain.

“Happy birthday @yasminnapper Grateful for the memories and glad we still get to show up for each other. Always rooting for you,” tulis Giorgino disertai emoji hati merah.

Unggahan tersebut langsung memunculkan pertanyaan apakah Giorgino dan Yasmin kembali menjalin hubungan asmara. Pasalnya, keduanya diketahui telah mengakhiri hubungan setelah sekitar empat tahun berpacaran.

Yasmin sebelumnya mengumumkan perpisahan mereka melalui Instagram Exclusive Stories pada 5 Januari 2026. Kala itu, ia menjelaskan bahwa keputusan berpisah diambil bersama setelah melalui banyak pertimbangan.