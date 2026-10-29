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Potret Ussy Sulistiawaty Rayakan Ulang Tahun Ke-14 Shakeela Eleanor, Beri Ucapan Mendalam untuk sang Putri

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |23:05 WIB
Potret Ussy Sulistiawaty Rayakan Ulang Tahun Ke-14 Shakeela Eleanor, Beri Ucapan Mendalam untuk sang Putri
Ussy Sulistiawaty Rayakan Ulang Tahun Ke-14 Shakeela Eleanor. (Foto: Instagram/@ussypratama)
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MOMEN bahagia tengah menyelimuti keluarga pasangan selebritis Ussy Sulistiawaty dan Andhika Pratama. Putri mereka, Shakeela Eleanor Ameera, baru saja genap berusia 14 tahun.

Kebahagiaan tersebut dibagikan Ussy melalui sebuah unggahan hangat di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan teranyar, mereka memperlihatkan perayaan sederhana namun penuh makna bersama sang suami.

Ussy Sulistiawaty Rayakan Ulang Tahun Ke-14 Shakeela Eleanor

1. Dampingi Elea Rayakan Ulang Tahun

Dalam unggahan video tersebut, Ussy dan Andhika tampak mendampingi Elea merayakan momen tersebut lengkap dengan kue ulang tahun berukuran cukup besar lengkap dengan lilin di atasnya. Kebersamaan mereka kian terasa manis saat lagu Happy Birthday dinyanyikan bersama sebagai simbol perayaan bertambahnya usia sang buah hati.

Melalui takarir di akun Instagram pribadinya, Ussy pun menuliskan pesan mendalam serta deretan doa tulus untuk putri cantiknya yang dikenal berkarakter lembut tersebut.

“Happy bday yg ke 14.. shakeela eleanor ameera..si anak manis anak penurut ga banyak mau.. yg tone suara nya super kecillllllll sampe kadang mama ga dengerrrrr saking halusnya," tulis Ussy Sulistiawaty dalam takarir unggahan di akun Instagramnya @ussypratama, dikutip Kamis (29/10/2026).

 

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