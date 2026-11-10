Jangan Asal Simpan! Ini 3 Kesalahan Menyimpan Makeup yang Bisa Bikin Produk Cepat Rusak

MEMILIKI koleksi makeup favorit tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para pencinta kecantikan. Mulai dari foundation, concealer, blush on, hingga highlighter, setiap produk biasanya dipilih untuk menunjang penampilan sehari-hari.

Namun, tahukah kamu bahwa cara menyimpan makeup ternyata dapat memengaruhi kualitas dan masa pakai produk? Kesalahan dalam menyimpan kosmetik bisa membuat formulanya lebih cepat rusak, berubah tekstur, bahkan berisiko terkontaminasi mikroorganisme. Akibatnya, produk yang seharusnya masih bisa digunakan justru menjadi tidak layak pakai.

Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan adalah menyimpan makeup di kamar mandi, meletakkannya di dekat jendela, atau memasukkan spons dan kuas yang masih basah ke dalam tas kosmetik. Agar koleksi makeup tetap terjaga kualitasnya, penting untuk mengetahui tempat penyimpanan yang sebaiknya dihindari serta lokasi alternatif yang lebih tepat.

Dilansir dari Wander Beauty, berikut 3 kesalahan menyimpan makeup yang bisa bikin produk cepat rusak:

1. Menyimpan Makeup di Kamar Mandi

Kamar mandi menjadi salah satu tempat yang sering dipilih untuk menyimpan berbagai produk kecantikan. Alasannya cukup sederhana, karena makeup lebih mudah dijangkau ketika seseorang bersiap atau merias wajah.

Namun, kebiasaan ini sebenarnya kurang disarankan, terutama jika kamar mandi memiliki tingkat kelembapan tinggi. Uap air dari aktivitas mandi dapat meningkatkan kelembapan udara. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas sejumlah formula kosmetik, terutama jika kemasan tidak tertutup rapat.

Produk makeup berbentuk bubuk seperti bedak, blush on, bronzer, dan highlighter juga perlu dijaga agar tidak terkena kelembapan berlebihan. Paparan air dapat membuat teksturnya menggumpal atau berubah.

Tempat penyimpanan yang lebih baik:

Sebaiknya pindahkan koleksi makeup ke dalam kotak kosmetik, tas khusus, atau laci meja rias yang berada di ruangan kering dan sejuk. Jika kamu terbiasa merias wajah di kamar mandi, cukup bawa produk yang akan digunakan dan kembalikan ke tempat penyimpanan setelah selesai. Dengan begitu, produk tidak terus-menerus terpapar uap air dan kelembapan.

2. Meletakkan Makeup di Bawah Sinar Matahari Langsung

Kesalahan berikutnya adalah menyimpan makeup di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Sebagian orang mungkin sengaja meletakkan produk kosmetik di dekat jendela karena area tersebut memiliki pencahayaan alami yang baik untuk merias wajah.

Padahal, paparan sinar matahari dan panas dapat mempercepat penurunan kualitas sejumlah bahan kosmetik. Suhu tinggi berpotensi mengubah tekstur, warna, aroma, hingga kestabilan formula produk. Kondisi ini juga bisa membuat beberapa produk lebih cepat mengalami kerusakan.

Kebiasaan lain yang perlu dihindari adalah meninggalkan makeup di dalam mobil, terutama ketika kendaraan terparkir di bawah terik matahari. Suhu di dalam mobil dapat meningkat dengan cepat sehingga tidak ideal untuk menyimpan kosmetik.

Tempat penyimpanan yang lebih baik:

Simpan makeup di dalam laci meja rias atau lemari tertutup yang terlindung dari sinar matahari langsung. Pilih tempat dengan suhu relatif stabil dan tidak terlalu panas agar kualitas produk lebih terjaga.