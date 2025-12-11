Heboh Bayi 1 Bulan Diajak Mandi Bola ke Playground, Netizen: Pentingnya Jadi Ibu yang Berilmu!

Heboh Bayi 1 Bulan Diajak Mandi Bola ke Playground, Netizen: Pentingnya Jadi Ibu yang Berilmu! (Foto: Facebook)

JAKARTA – Media sosial tengah dihebohkan dengan unggahan sepasang orang tua yang mengajak bayi mereka yang baru berusia satu bulan ke wahana mandi bola di sebuah playground. Aksi tersebut langsung memicu kritik dari warganet karena dinilai membahayakan kesehatan sang bayi yang masih sangat rentan.

Unggahan pertama kali muncul di akun Facebook milik ibu bayi tersebut. Ia memperlihatkan potret buah hatinya yang baru berusia satu bulan berada di tengah kolam bola berwarna-warni. Dalam salah satu foto, bayi itu bahkan tampak didudukkan oleh orang tuanya.

Tidak hanya itu, pasangan muda tersebut juga mengajak sang bayi ke area perosotan, yang semakin membuat warganet geleng-geleng kepala.

Banyak pengguna media sosial menilai tindakan tersebut berisiko tinggi. Bayi usia satu bulan masih dalam tahap perkembangan awal dan disarankan lebih banyak berada di rumah untuk menghindari paparan penyakit, bakteri, hingga potensi cedera fisik.

Warganet juga menyoroti minimnya pemahaman parenting dari orang tua sang bayi. Menurut mereka, orang tua perlu memahami kebutuhan dan kondisi bayi sebelum membawanya ke tempat umum atau wahana bermain.