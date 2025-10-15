Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Penampakan Mahkota Buatan Rinaldy Yunardi yang Dipakai Kylie Jenner

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |16:47 WIB
Penampakan Mahkota Buatan Rinaldy Yunardi yang Dipakai Kylie Jenner
Penampakan Mahkota Buatan Rinaldy Yunardi yang Dipakai Kylie Jenner (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebritas Amerika Serikat, Kylie Jenner, menjadi sorotan saat melakukan kampanye untuk koleksi merek make up-nya, Kylie Cosmetics. Dalam momen ini, adik Kendall Jenner itu melakukan sesi pemotretan memukau mengenakan mahkota mewah karya desainer Tanah Air, Rinaldy Yunardi.

Kampanye make up King Kylie ini menampilkan Jenner tampil glamor dengan mahkota gemerlap tersebut. Desainer Rinaldy pun menunjukkan pesona Kylie Jenner dengan mahkota mewah tersebut.

“Kylie Jenner wearing @rinaldyyunardiofficial crown for King Kylie campaign,” tulis Instagram Rinaldy dikutip Senin (13/10/2025).

Dalam pemotretan ini, Kylie Jenner tampil serba silver untuk kampanye koleksi make up-nya yang hits di tahun 2015. Riasan wajah Jenner juga mencerminkan gaya make up yang bold dan begitu tren di tahun tersebut.

Mahkota desainer Indonesia ini memadukan nuansa gemerlap yang memukau. Aksesori ini pun memiliki kemilau yang elegan dengan nuansa silver yang senada dengan tema Kylie Jenner.

Halaman:
1 2
      
