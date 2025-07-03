Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Haru, Perjuangan Orangtua Antar Anak Jadi Prajurit TNI AD

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |06:10 WIB
Kisah Haru, Perjuangan Orangtua Antar Anak Jadi Prajurit TNI AD
Kisah Haru, Perjuangan Orangtua Antar Anak Jadi Prajurit TNI AD (Foto: TikTok)
A
A
A

SEBUAH unggahan video singkat viral beredar luas di media sosial berhasil menyentuh hati jutaan penonton. Video tersebut merekam momen haru yang menjadi puncak perjuangan orangtua.

Dalam video yang di unggah di Tiktok dengan akun Een Ramadan Supriatna, dikutip Jumat (4/7/2025) seorang ayah tak kuasa menahan air mata haru bercampur bahagia saat bertemu putranya yang kini telah mengenakan seragam lengkap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

viral

Momen tersebut terekam di sebuah lapangan, di mana sang ayah yang mengenakan kemeja kotak-kotak dan duduk di atas sepeda motor sederhana, menatap putranya yang kini berdiri gagah berseragam TNI AD.

Dengan helm terpasang, sang prajurit muda tampak menghormati ayahnya, sementara wajah sang ayah jelas menunjukkan campur aduk emosi. Ia berulang kali menyeka air mata, seolah tak percaya melihat buah hatinya telah mencapai impian besar.

"Perjuangan orangtua yang mendidik anaknya dan mengantarkan anaknya menjadi anggota TNI AD," tulisnya pada video tersebut

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kisah Haru TNI TNI AD viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement