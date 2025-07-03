Kisah Haru, Perjuangan Orangtua Antar Anak Jadi Prajurit TNI AD

SEBUAH unggahan video singkat viral beredar luas di media sosial berhasil menyentuh hati jutaan penonton. Video tersebut merekam momen haru yang menjadi puncak perjuangan orangtua.

Dalam video yang di unggah di Tiktok dengan akun Een Ramadan Supriatna, dikutip Jumat (4/7/2025) seorang ayah tak kuasa menahan air mata haru bercampur bahagia saat bertemu putranya yang kini telah mengenakan seragam lengkap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Momen tersebut terekam di sebuah lapangan, di mana sang ayah yang mengenakan kemeja kotak-kotak dan duduk di atas sepeda motor sederhana, menatap putranya yang kini berdiri gagah berseragam TNI AD.

Dengan helm terpasang, sang prajurit muda tampak menghormati ayahnya, sementara wajah sang ayah jelas menunjukkan campur aduk emosi. Ia berulang kali menyeka air mata, seolah tak percaya melihat buah hatinya telah mencapai impian besar.

"Perjuangan orangtua yang mendidik anaknya dan mengantarkan anaknya menjadi anggota TNI AD," tulisnya pada video tersebut