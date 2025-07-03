Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bocah 3 Tahun Nangis Tantrum Minta Naik Haji

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |20:10 WIB
Viral Bocah 3 Tahun Nangis Tantrum Minta Naik Haji
Viral Bocah 3 Tahun Nangis Tantrum Minta Naik Haji (Foto: TikTok)
A
A
A

VIRAL momen lucu sekaligus mengharukan, seorang bocah laki-laki berumur tiga tahun menangis minta diberangkatkan haji. Tidak diketahui apa yang dipikirkan bocah kecil itu, sampai membuatnya ingin menunaikan ibadah haji.

Permintaan polosnya pun sontak ramai dibicarakan dan mengundang banyak reaksi dari warganet. Momen lucu ini dibagikan langsung oleh ibunya, Yanti melalui akun Tiktok pribadinya, @yanti_nasution27.

Dalam rekaman tersebut menampilkan sang anak terlihat mengenakan baju koko kuning dan peci putih sedang merengek sambil menangis tersedu-sedu meminta untuk diberangkatkan naik haji.

viral

“Naik haji,” ucap Aiman Al Fattah anak dari Yanti, dikutip Kamis (3/7/2025).

“Naik haji? Dimana naik haji?” tanya ibunya.

“Iya naik haji,” jawab putranya sambil menangis.

Dalam keteranganya, Yanti menjelaskan bahwa putranya sudah menangis selama  tiga malam berturut-turut karena permintaanya yang tak kunjung dikabulkan, meskipun sudah dijelaskan berulang kali bahwa belum saatnya, Aiman tetap tidak mengerti.

“Sudah 3 malam minta naik haji dijelasin juga dia belum ngerti,” tulis Yanti dalam unggahannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement