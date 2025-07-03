Viral Bocah 3 Tahun Nangis Tantrum Minta Naik Haji

Viral Bocah 3 Tahun Nangis Tantrum Minta Naik Haji (Foto: TikTok)

VIRAL momen lucu sekaligus mengharukan, seorang bocah laki-laki berumur tiga tahun menangis minta diberangkatkan haji. Tidak diketahui apa yang dipikirkan bocah kecil itu, sampai membuatnya ingin menunaikan ibadah haji.

Permintaan polosnya pun sontak ramai dibicarakan dan mengundang banyak reaksi dari warganet. Momen lucu ini dibagikan langsung oleh ibunya, Yanti melalui akun Tiktok pribadinya, @yanti_nasution27.

Dalam rekaman tersebut menampilkan sang anak terlihat mengenakan baju koko kuning dan peci putih sedang merengek sambil menangis tersedu-sedu meminta untuk diberangkatkan naik haji.

“Naik haji,” ucap Aiman Al Fattah anak dari Yanti, dikutip Kamis (3/7/2025).

“Naik haji? Dimana naik haji?” tanya ibunya.

“Iya naik haji,” jawab putranya sambil menangis.

Dalam keteranganya, Yanti menjelaskan bahwa putranya sudah menangis selama tiga malam berturut-turut karena permintaanya yang tak kunjung dikabulkan, meskipun sudah dijelaskan berulang kali bahwa belum saatnya, Aiman tetap tidak mengerti.

“Sudah 3 malam minta naik haji dijelasin juga dia belum ngerti,” tulis Yanti dalam unggahannya.